Основними темами форуму будуть конкурентоспроможність аграрного бізнесу, вплив ринку землі на діяльність фермерів та інструменти надання державної допомоги аграріям.

Президент Володимир Зеленський 24 травня візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля", який відбудеться у Києві 24-26 травня.

Про це йдеться повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що до роботи форуму долучаться члени уряду, народні депутати, представники дипломатичних установ, міжнародних організацій та іноземні експерти.

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Основними темами заходу будуть конкурентоспроможність аграрного бізнесу, вплив ринку землі на діяльність фермерів та інструменти допомоги держави аграріям.

Під час форуму також обговорять питання управління територіями в умовах ринку землі та діджиталізацію земельних відносин.

Крім того, буде презентовано можливості національної інфраструктури геопросторових даних, землеустрою та картографії, а також новий інструмент для громад - геопортали.

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Автор: Тетяна Поляковська