Він постановив, що рішення Путіна про анексію українських територій не породжують жодних юридичних наслідків.

Президент України Володимир Зеленський видав указ про нікчемність рішень президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо анексії Криму, Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей.

Про це йдеться в указі президента №687/2022 від 4 жовтня.

Зокрема, Зеленський постановив видати відповідний указ з низки причин.

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Глава держави виходить з того, що територія України є цілісною і недоторканною в межах її міжнародно визнаного державного кордону, а суверенітет України поширюється на всю її територію.

Він наголошує, що, відповідно до Акту проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, територія України є неподільною і недоторканною, та підтверджує невіддільне суверенне право України на відновлення і збереження її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаного державного кордону з метою забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності, національної безпеки, захисту прав та свобод людини і громадянина, закріплених Конституцією та законами України.

Також Зеленський заявив про дотримання загальновизнаних принципів та норм міжнародного права, зокрема імперативних норм загального міжнародного права та чинних міжнародних договорів України, у тому числі Договору між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон від 28 січня 2003 року, який не може бути припинений навіть внаслідок докорінної зміни обставин відповідно до статті 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року.

У зв'язку з цим, глава держави відповідно до статей 2, 8, 9, 17, 18, 102, 106 Конституції України постановив: "Визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази президента Російської Федерації від 17 березня 2014 року № 147, від 21 лютого 2022 року № 71, від 21 лютого 2022 року №72, від 29 вересня 2022 року № 685, від 29 вересня 2022 року № 686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, ухвалені, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів президента Російської Федерації".

Спроба анексії Українських територій Росією

17 березня 2014 року президент Росії Володимир Путін після окупації української Автономної республіки Крим підписав указ "Про визнання Республіки Крим", відповідно до якого вона "визнана незалежною державою".

21 лютого 2022 року Путін ухвалив рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР" на окремих частинах Донецької і Луганської областей України.

30 вересня Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської, в яких Росія під дулами автоматів провела псевдореферендуми про входження до складу РФ.

4 жовтня рішення про включення українських територій до складу Росії ухвалили на Раді Федерації РФ.