Цим рішенням передбачається створення Міжвідомчої комісії у сфері національної безпеки і оборони щодо комплексного розвитку високих технологій.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №589/2020, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 грудня 2020 року "Про вдосконалення державної політики інноваційного розвитку України".

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Згідно з рішенням РНБО, з метою вдосконалення взаємовідносин у сфері високих технологій, зокрема в підготовці кадрів, проведенні наукових досліджень, у виробництві, реалізації високотехнологічної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також з метою прискорення переходу України на інноваційну модель розвитку, вирішено утворити Міжвідомчу комісію з координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони щодо комплексного розвитку високих технологій.

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Зазначається, що секретар РНБО має в місячний термін подати на затвердження президенту проект Положення про Міжвідомчу комісію.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі звітом Європейської економічної комісії ООН за результатами субрегіонального огляду інноваційних систем шести країн Східної Європи і Кавказу, влада України має розробити трирічний план дій з розвитку інновацій у країні, а також створити механізми та інструменти для реалізації загальнодержавної стратегії розвитку інновацій.

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Автор: Павло Степанець