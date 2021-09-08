Враховуючи те, що рішення є таємним, його текст не публікується.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про розвиток Військово-морських сил України до 2031 року.

Про це йдеться в указі глави держави №459 від 8 вересня.

Президент увів у дію рішення РНБО від 20 серпня 2021 року "Щодо розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України до 2031 року". Рішення є таємним, тому не публікується.

Також Зеленський доручив покласти контроль за виконанням цього рішення на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Військово-морський флот України: плани розвитку

Читайте такожЗеленський розповів, як змінюється Україна за його президентства20 серпня Данілов повідомив, що РНБО в режимі "таємно" розглянула питання розвитку Військово-морських сил України.

"Ми маємо на сьогоднішній день чітке розуміння, як у нас до 2031 року буде будуватися все, що стосується нашого флоту. На придбання певних вкрай необхідних нашим ВМС технічних засобів ми просимо у Верховної Ради, просимо у Кабінету міністрів 960 млн грн. Це необхідно вже цього року зробити, щоб це питання закрити", – підкреслив він.

За словами президента Володимира Зеленського, в Україні планують побудувати новий військово-морський флот до 2035 року.

Автор: Віталій Саєнко