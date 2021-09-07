За чинного главу держави готові знову проголосувати 31,1% українців.

Якби найближчим часом відбулися вибори президента України, то 31,1% українців проголосували б за чинного главу держави Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Соціологічна група "Рейтинг", посилаючись на результати проведених досліджень.

Зазначається, що вказаний відсоток - це думка тих, хто голосуватиме і визначився з вибором. Соціологи вказують на зростання рейтингу нинішнього президента у порівнянні з початком серпня – тоді за Зеленського готові були проголосувати 27% респондентів.

Згідно з останнім опитуванням, 13,3% підтримали б Петра Порошенка, 10,9% – Юрія Бойка, 9,2% – Юлію Тимошенко, 6,1% – Ігоря Смешка, 5,7% – Володимира Гройсмана, 5,7% – Євгена Мураєва, 4,1% – Олега Ляшка, 3,7% – Дмитра Разумкова, 3,1% – Арсенія Яценюка. Підтримка інших кандидатів нижче 2%.

Дослідження показало, що Зеленський також очолює рейтинг довіри до політиків. Йому довіряють 50% опитаних, не довіряють – 48%.

"Таким чином, політик повернув позитивний баланс довіри, який мав протягом першого року правління", - зазначають соціологи.

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Разумкову довіряють 29%, не довіряють – 32%, не знають його – 33%. Порошенку довіряють 26%, не довіряють – 71%. Тимошенко довіряють 26%, не довіряють – 72%. Бойку довіряють 23%, не довіряють – 58%, не знають його – 16%. Денису Шмигалю довіряють 17%, не довіряють – 46%, не чули про такого – 30%. Віктору Медведчуку довіряють 15%, не довіряють – 71%.

Респондентам пропонувалось також відповісти на питання, за кого з кандидатів у запропонованому списку вони не проголосували б в жодному разі. Антирейтинг очолив Порошенко – 45% не проголосували б за нього за жодних обставин. 38% не проголосували б за Тимошенко, 35% – Бойка, 25% – Ляшка, 24% – Зеленського. Зазначається, що кожен шостий-сьомий не проголосував би за жодних обставин за Яценюка, Тягнибока та Мураєва.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 2-4 вересня. Було опитано 2500 респондентів у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Похибка репрезентативності - не більше 2,0%.

Нагадаємо, що, згідно з іншим опитуванням, майже половина українців негативно ставиться до ідеї балотування Зеленського на другий термін.

Автор: Інна Андаліцька