Україна збільшує присутність флоту союзників з країн НАТО в акваторії Чорного й Азовського морів, заявляє президент.

В Україні планують побудувати новий військово-морський флот до 2035 року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю українським журналістам з Криму, повідомляє прес-служба Офісу глави держави.

"Щодо нашого військово-морського флоту – зараз у нас є три етапи. До 2035 року – будівництво великого флоту. Перший етап ми будемо бачити в реальності – він точно буде до 2024 року. Другий етап вкладається до 2030 року, третій – до 2035 року", – розповів президент.

Зеленський зазначив, що в Україні створюється інфраструктура для будівництва військово-морського флоту: малих підводних човнів, корветів і військових катерів. Крім того, планують розпочати розбудову військово-морських баз.

Читайте такожНа параді до Дня незалежності представлять розвідувально-ударний комплекс "Нептун""Першою будуватиметься (військово-морська база – УНІАН) у Бердянську. Ідея – в підтримці цього проекту з боку Європейського Союзу, з боку Великої Британії, США. Ми точно отримали повну підтримку цього проекту з боку Великої Британії. У мене буде зустріч з президентом США, і це (розбудова Військово-морських сил України — УНІАН) є частиною нашої зустрічі та частиною "Кримської платформи", – сказав він.

Глава держави наголосив, що питання розблокування Чорноморського й Азовського узбереж є частиною деокупації Криму.

За його словами, Україна збільшує присутність флоту союзників з країн НАТО в акваторії Чорного й Азовського морів.

"Це не тільки питання Sea Breeze, це і ставлення, і постійна робота, співпраця нашого Міністерства оборони зі США та країнами Євросоюзу. Також у нас є реальні домовленості в цьому напрямі з Туреччиною та Великою Британією", – додав глава держави.

Військово-морський флот в Україні: останні новини

Як повідомлялося, раніше командувач ВМС контрадмірал Олексій Неїжпапа заявляв про плани до 2025 року створити три дивізіони берегових мобільних комплексів "Нептун", оснащених крилатими ракетами. У Військово-морських силах вважають, що ракетна зброя має стати основним стримуючим фактором на морі та захисту країни від супротивників.

У липні 2020 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та супутнього обладнання.

Будівництво першої партії кораблів буде завершено до грудня 2022 року.

Побудує кораблі компанія SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Будівництво обійдеться в майже 20 млн дол.

Замовником з боку США є командування Військово-морських систем, а фінансування здійснюється за програмою посилення обороноздатності України.

4 червня 2021 року Зеленський заявив про те, що Сполучені Штати Америки почнуть передачу Україні патрульних катерів Mark VI у 2022 році.

Автор: Костянтин Гончаров