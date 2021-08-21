Кошти витратять на придбання необхідних ВМС технічних засобів.

До кінця року на розвиток флоту в Україні необхідно виділити ще 960 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

За його словами, РНБО у режимі "таємно" розглянула питання розвитку Військово-морських сил України.

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"Ми маємо на сьогодні чітке розуміння, як у нас до 2031 року будуватиметься все, що стосується нашого флоту. На придбання певних вкрай необхідних нашим ВМС технічних засобів ми просимо у Верховної Ради, просимо у Кабінету міністрів 960 млн грн. Це необхідно вже цьогоріч зробити, щоб це питання закрити", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, в Україні планують побудувати новий військово-морський флот до 2035 року. Він зазначив, що в Україні створюється інфраструктура для будівництва військово-морського флоту: малих підводних човнів, корветів і військових катерів. Крім того, планують розпочати розбудову військово-морських баз.

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Автор: Антоніна Доломанжи