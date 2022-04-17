За даними окупаційних ЗМІ, до РФ незаконно вивезли 808 тис. українців, з яких 153 тис. дітей.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що, за даними окупаційних ЗМІ, до РФ незаконно вивезли 808 тис. українців, з яких 153 тис. дітей.

Про це вона повідомила у Telegram.

"Майже кожного дня ЗМІ країни-окупанта з посиланням на інформацію рашистських високопосадовців повідомляє про вивезення з України наших громадян. Станом на 16 квітня за їхніми даними було переміщено 808 тисяч осіб, з яких 153 тисячі – діти", – зазначила омбудсмен.

Денісова розповіла, що минулого тижня до неї звернулися волонтери з РФ, які виявили три табори для незаконно депортованих українців в Пензенській області.

Вони відвідали один із таких таборів, де на той час перебували понад 400 осіб – здебільшого жінки та 147 дітей різного віку, включно з немовлятами.

"Наші громадяни були у вкрай важкому та пригніченому становищі, не мали одягу, харчів, предметів гігієни, адже їх забрали із Маріуполя прямо з бомбосховища. За результатами спільної роботи з російськими волонтерами, консульською службою в Естонії та Естонською стороною, вчора перші 7 українців з табору у Пензенській області, в тому числі сім’я з трьома дітьми, були доправлені до міста Нарва в Естонії та отримують допомогу. Наразі готуємося до перевезення наступної групи осіб", – повідомила уповноважена.

Вона закликала громадян України, які зараз перебувають в РФ і не знають, як дістатися до України чи країн Європи, скористатися пунктом пропуску через кордон РФ до міста Нарва.

За словами омбудсмена, там українцям нададуть допомогу консульська служба України та місцеві громади.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни насильно русифікують депортованих українців. Зокрема, українських дітей хочуть змушувати вивчати російську, оскільки, на думку окупантів, вони недостатньо нею володіють.

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