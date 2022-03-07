За його словами, буде покарано кожного, хто чинив звірства на нашій землі та стріляв по містах і населенню.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що кожного, хто чинив звірства на нашій землі, буде покарано.

"Багато говорили про гуманітарні коридори, щоденно говорили. Про можливість для людей вийти з тих міст, куди прийшла Росія, російські військові... І ми чули обіцянку, що гуманітарні коридори будуть. Їх немає. Замість гуманітарних коридорів вони здатні зробити тільки криваві. Сьогодні в Ірпені було вбито родину: чоловіка, жінку та двох дітей. Прямо на дорозі, як в тирі, коли вони намагалися просто вийти з міста, щоб врятуватися. Цілу родину! Скільки таких родин в Україні загинуло?", - наголосив президент.

За його словами, буде покарано кожного, хто чинив звірства на нашій землі та стріляв по містах і населенню.

"Ми не пробачимо. Ми не забудемо. Ми покараємо кожного, хто скоїв звірства на цій війні, на нашій землі. Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по наших містах, по наших людях, яка бомбила нашу землю, яка запускала ракети, яка давала наказ і нажимала на пуск. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі, окрім могили", - сказав Зеленський.

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