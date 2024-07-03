Унаслідок ворожого удару по Дніпру постраждали 34 людини, поділився президент.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на здійснений сьогодні російськими загарбниками терористичний обстріл Дніпра.

Про це глава держави повідомив у Telegram. "Дніпро. Знову терористичні удари росіян проти нашого міста. Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. 34 людини постраждали, серед них дитина", - повідомив Зеленський.

Президент додав, що на місці залучені всі необхідні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, і, зокрема, рятувальники допомагають усім, хто постраждав.

"Цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі - сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї. Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору", - наголосив Зеленський.

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Як повідомляв УНІАН, у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що сьогодні вранці ворог атакував Дніпропетровщину трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п’ятьма ударними БпЛА типу "Shahed".

Силами ППО збито 11 повітряних цілей: крилату ракету "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 5 ударних БПЛА Shahed-131/136 та один БПЛА ОТР "Орлан-10".

У цьому зв'язку, у Дніпрі пролунали вибухи. Внаслідок атаки пошкоджено один з торговельних центрів. Також поблизу одного із медзакладів сталася пожежа. В одному з приміщень спостерігалося задимлення. Окрім ТЦ, пошкоджені магазини, розташовані неподалік від епіцентру вибуху. Раніше було відомо про чотирьох загиблих. Ще 27 українців постраждало.

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