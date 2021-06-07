Президент Володимир Зеленський нагадав, що Україна "вже 13 років чекає і чує обіцянки про НАТО".

Президент Володимир Зеленський закликає негайно розв’язати питання щодо надання Україні Плану дій щодо членства у Північноатлантичному альянсі.

"Я особисто вірю, що Україна врешті-решт приєднається до НАТО", - сказав Зеленський в інтерв’ю Axios.

При цьому він зазначив, що багато українців вже не вірять, що наша держави стане членом Альянсу. "Я вважаю це великою проблемою", - додав президент.

Крім того, Зеленський зауважив, що якщо Україну дійсно хочуть бачити в Альянсі, то немає сенсу відкладати розв'язання цього питання на майбутнє, а План дій щодо членства в НАТО має стати реальним сигналом, що Україну бачать майбутнім членом НАТО.

"...якщо вони (країни-члени НАТО - УНІАН) дійсно хочуть бачити нас у своїх лавах, то немає сенсу "дивитися в бінокль", в якесь далеке майбутнє й обговорювати майбутнє. Питання треба вирішувати негайно. Зараз ми в небезпеці, зараз на кону наша незалежність, і саме зараз нам потрібна допомога", - заявив Зеленський.

Президент констатував, що План дій щодо членства в НАТО - це ще не членство, але це "реальне бачення України як частини НАТО в осяжному майбутньому".

За словами Зеленського, "в цілому відбуваються дуже неправильні речі", якщо Україна "вже 13 років чекає і чує обіцянки про НАТО".

Водночас глава держави підкреслив, що Україна має бути гравцем на міжнародній арені та повинна "навчитися розраховувати на себе".

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Саміт НАТО у червні

14 червня відбудеться саміт НАТО, у ньому візьмуть участь лише країни-члени Альянсу. Президент Володимир Зеленський розраховував, що на цьогорічному саміті розпочнеться обговорення перспективи отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що країни Альянсу на саміті не ухвалять рішення про надання Україні ПДЧ. Також Кулеба не розуміє, чому на тлі російської агресії Україну не запросили на саміт. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина очікує на адекватне відображення занепокоєнь України щодо безпеки у підсумкових документах саміту.

Україна-НАТО: що відомо

12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program - EOP). Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.

Зеленський в інтерв`ю Axios, яке у лютому вийшло на американському каналі HBO, заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО. "Це одне з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. В такому разі в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?" - сказав Зеленський.

9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що після отримання статусу партнера з розширеними можливостями Україна повинна отримати ПДЧ в НАТО.

25 лютого генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.

5 березня віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що не менш як 14 з 30 країн-членів НАТО готові перевести в практичну площину політику "відкритих дверей" для України.

6 квітня Зеленський під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом назвав рух України до членства в Альянсі єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі. У Білому домі заявили, що рішення про членство України в НАТО залежить від усіх країн - членів Альянсу.

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Автор: Костянтин Гончаров