У Путіна заявили, що ніяких запитів не отримували.

Президент Володимир Зеленський запросив переговори з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення загострення ситуації на Донбасі та нарощування російських військ біля кордону, але відповіді поки не отримав.

Читайте такожУкраїна не планує військовий наступ на Донбасі - МендельПро це повідомила прес-секретар Зеленського Юлія Мендель, передає Reuters.

«Ми поки не отримали відповіді і дуже сподіваємося, що це не відмова від діалогу», – зазначила вона.

За словами Мендель, Росія зосередила понад 40 тисяч військовослужбовців на східному кордоні України і стільки ж – біля адмінкордону з Кримом.

Переговори Зеленського з Путіним: реакція Кремля

Як пише російське РБК, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі нібито не отримували жодних запитів з цього приводу.

«Ні, за останні дні я ніяких запитів не бачив, мені невідомо про те, щоб в останні дні були якісь запити», - сказав Пєсков.

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Автор: Катерина Шварц