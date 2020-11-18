Президент Володимир Зеленський запросив новообраного президента Молдови Майю Санду відвідати Україну.
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Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі «Сніданку з 1+1», інформує телеграм-канал МЗС.
За його словами, Міністерство закордонних справ України вже працює над організацією цього візиту.
Кулеба також додав, що перші дві телефонні розмови новообраний президент Молдови провела з лідерами України та Румунії, «що саме по собі є знаковим».
Вибори президента Молдови-2020
У Молдові 15 листопада відбувся другий тур виборів президента.
На них перемогу здобула кандидат від партії "Дія і солідарність", колишній прем'єр-міністр Майя Санду. Її суперником був чинний глава держави Ігор Додон.
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