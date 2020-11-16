У Молдові вчора відбувся другий тур виборів президента.

Президент України Володимир Зеленський привітав колишнього прем'єр-міністра Молдови Майю Санду з перемогою на президентських виборах.

Про це він написав у Twitter.

"Вітаю Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою задля європейського майбутнього наших народів", - написав він.

Згодом Зеленський повідомив, що вже провів телефонну розмову із Санду, під час якої зазначив, що очікує на її візит до України.

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"Почав ранок з гарної телефонної розмови з Маєю Санду. Привітав її з перемогою на виборах Президента Молдови. Упевнений у подальшому зміцненні відносин між Україною та Молдовою і європейській інтеграції наших народів. З нетерпінням очікую на візит колеги до Києва", - додав Зеленський.

Вибори президента Молдови: що відомо

У Молдові 15 листопада відбувся другий тур виборів президента.

За попередніми даними, на виборах перемогла кандидат від партії "Дія і солідарність", колишня прем'єр-міністр Санду, яка набрала майже 60% голосів виборців. Нинішнього главу держави Ігоря Додона підтримали понад 40% виборців.

Чинний проросійський президент Ігор Додон закликав своїх прихильників до протестів виступаючи на мітингу в Кишиневі.

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Автори: Олександр Топчій, Вікторія Токарєва