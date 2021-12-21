Президент окреслив основні чотири напрями змін.

Президент Володимир Зеленський анонсував зміни у зовнішній політиці України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час відкриття конференції керівників закордонних дипломатичних установ України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".

Зеленський наголосив, що сьогоднішня конференція дипломатів особлива не лише через локацію та її учасників, але й через нові принципи та підходи, які запровадять саме сьогодні.

"Ми живемо у новій реальності, де глобальні зміни відбуваються щомісяця, щотижня та навіть щодня… У цих умовах ми маємо змінити стиль і філософію своєї зовнішньої політики. Сьогодні вона потребує багатьох речей, але я хотів би зупинитися на чотирьох", - зазначив він.

Читайте такожЙмовірне розміщення ядерної зброї РФ в Білорусі: Зеленський відреагував на слова Путіна й ЛукашенкаЗокрема, перша така річ, за словами президента, це швидкість.

"Із надмірно консервативної, а тому дуже повільної, наша дипломатія повинна стати жвавою, динамічною, адже наразі у багатьох процесах Україна змушена наздоганяти", - сказав він.

Другою річчю Зеленський назвав креативність, а її прикладами - декларацію на підтримку європерспективи України, яку підписали вже 7 країн, а також саміт Кримської платформи, участь у якому взяли представники десятка держав.

"Ми повинні не чекати, доки хтось вирішить наші проблеми за нас, а шукати і щоденно пропонувати нові механізми, нові формати та ідеї. Для того, щоб ці ідеї мали підтримку наших партнерів, потрібна третя річ - амбітність…", - сказав президент.

На його думку, Україні необхідно позбутися негативного, постійно пригніченого та песимістичного мислення, слів "це неможливо", "цього не буде", "це не для нас" і "це не нашого рівня", а також комплексу країни третього світу.

"У нас величезний потенціал. Наша Україна потрібна Європі, а не навпаки. Ось це амбітність. Зміна власного сприйняття України задля зміни її сприйняття у всьому світі. Не проблемний, а стратегічний партнер. Джерело не загроз, а можливостей", - підкреслив глава держави.

За словами Зеленського, необхідно продовжити утвердження України в ролі регіонального лідера і шляхом малих союзів та ініціатив будувати нову реальність, де Україна "не шоста зліва у третьому ряду, а драйвер і лідер в процесі".

"Все це забезпечить появу четвертої, найголовнішої речі… - це результат… І він вимірюється не кількістю заяв про ту чи іншу підтримку нашої держави…, а конкретними обсягами підтримки, конкретними проектами та інвестиціями. Конкретика. Менше політики, більше економіки...", - заявив він.

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