Водночас президент наголосив, що прийняв й чимало результативних рішень.

Президент Володимир Зеленський розповів, що ухвалює сотню рішень щодня. Інколи вони бувають помилковими.

Про це він сказав під час прес-марафону "30 запитань президенту України".

"Я щоденно ухвалюю сто рішень, правильних, неправильних. Іноді, на жаль, помилкові. Але я їх ухвалюю, рухаюсь вперед. В мене немає часу комунікувати всі мої рішення з суспільством. У своєму гаманці я не маю медіа, зовсім, щоб хтось допомагав комунікувати", - заявив Зеленський.

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"Але є результат - люди їздять, щодо ковіду - є ліжка. Облаштовано 90 тисяч ліжок, є вакцини про які говорили "у нас немає вакцин"", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 26 листопада, відбувається прес-марафон "30 запитань президенту України". Захід розпочався о 12:00 і триватиме три години. Він присвячений екватору каденції Зеленського.

Захід анонсували лише вчора. Запрошено представників 30 українських та міжнародних видань.

Під час марафону Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію про обговорення між певними представниками України та Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні.

Автор: Марта Гичко