Глава держави наголосив, що українці не повинні гинути тільки через те, що дехто не може знайти в собі сміливість, щоб передати Україні необхідну зброю.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн, які бояться надати Україні зброю зі словами, що страх робить їх співвідповідальними за катастрофув Україні внаслідок російської агресії.

Про це глава держави сказав у відеозверненні до українців, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

Глава держави повідомив, що впродовж тижня виступатиме в парламентах країн-партнерів: Данії, Норвегії, Нідерландів, Греції та Австралії.

"Важливо, що це виступи не просто перед політиками, це виступи перед суспільствами. Перед мільйонами людей, які хочуть почути Україну й готові почути її, щоб допомогти, підтримати. Які відчувають, що ми боремось за нашу спільну свободу. Одну для всіх людей на нашій землі", - заявив президент.

"Всюди підкреслюватиму, що ніхто не має права використовувати життя українців, щоб урятувати якісь прибутки в Росії чи спільні з Росією. І українці не повинні гинути тільки через те, що дехто не може знайти в собі сміливість, щоб передати Україні необхідну зброю", - наголосив Зеленський.

Глава держави переконаний, що "страх завжди робить співвідповідальним". "Якщо хтось боїться Росії, якщо боїться ухвалити необхідні важливі для нас рішення, зокрема для того, щоб ми отримали літаки, танки, необхідну артилерію, снаряди, то це робить цих людей співвідповідальними за катастрофу, яку російські війська створили в наших містах. Бо якщо могли врятувати – повинні були врятувати", - заявив глава держави.

"Народи Європи, народи світу точно мене почують і точно підтримають. А всім політикам варто подумати вже зараз, що в них залишиться, якщо вони не відповідатимуть позиції свого народу", - зазначив Зеленський.

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