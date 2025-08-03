Примітно, що з понеділка його мали призначити головою однієї з областей.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації (РДА).

Відповідне розпорядження з'явилося на сайті Офісу президента.

Кірм того, Зеленський звільнив Андрія Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області.

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Скандал навколо Гайдая

Вчора стало відомо, що у справі про корупцію на закупівлі дронів та систем радіоелектронної блротьби, крім народного депутата від "Слуги народу" Олексія Кузнєцова, затримали голову Мукачівської райдержадміністрації Сергія Гайдая.

Примітно, що з понеділка його мали призначити головою однієї з областей. Нагадаємо, Гадай очолював Луганську обласну державну адміністрацію з жовтня 2019 по березень 2023 року.

На тлі повідомлень про затримання Гайдая у справі про корупцію Кабміністрів погодив звільнення його з посади очільника Мукачівської РДА. "На позачерговому засіданні Уряду ухвалено рішення направити Президентові проект розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая", - йшлося у повідомленні.

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