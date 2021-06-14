За даними соцопитування, якби вибори президента відбувалися б в середині травня, то перемогу здобув би чинний президент.

Лідером електоральних симпатій залишається чинний глава держави Володимир Зеленського.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-релізі за результатами опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи", проведеного з 14 по 19 травня.

Згідно з даними соціологічного дослідження, якби вибори президента відбувалися б в середині травня, то перемогу на них здобув би Зеленський. За нього у першому турі готові проголосувати 20% усіх опитаних (31% серед тих, хто прийде на вибори та визначився з голосом).

Друге місце утримує лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко. За нього готові проголосувати 12% усіх опитаних (18,6% тих, хто визначився і прийде на виборчі дільниці).

«Третє і четверте місця посідають співголова партії «ОПЗЖ» Юрій Бойко та лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко (різниця між ними менше похибки дослідження). За першого серед усього населення готові проголосувати 8,8% виборців (12,7% тих, хто визначився і прийде голосувати), а за Тимошенко – 8,4% усього населення (11,7% тих, хто визначився і прийде на виборчі дільниці)», - сказано у прес-релізі.

На шостому місці – лідер партії «Сила і честь» Ігор Смешко, якого на виборах президента готові підтримати 4,2% від усіх виборців, або 5,7% тих, хто визначився і прийде на дільниці.

Інші наявні кандидати не мають такої значної підтримки.

Крім того, як показало опитування, в умовному другому турі виборів, Зеленський переміг би Порошенка чи Бойка.

Так, у парі Зеленський/Порошенко розподіл голосів становив би 60/40%.

У парі Зеленський/Бойко така перевага була би ще відчутнішою і становила б 74/26%.

При цьому, як зауважили соціологи, є певні регіональні особливості. Порошенко зумів би перемогти Зеленського на заході України, але нищівно програв би на півдні.

Бойко, у свою чергу, зумів би перемогти Зеленського на сході, але зазнав би нищівної поразки в центрі та на заході.

Метод опитування

Загальнонаціональне дослідження електоральних настроїв громадян України проводилось Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Травневе опитування групи "Рейтинг"

За результатами опитування, проведеного 16-18 травня соціологічною групою «Рейтинг», Зеленський наразі має найбільшу електоральну підтримку серед усіх потенційних кандидатів в президенти.

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором):

30,2% проголосували б за чинного президента Володимира Зеленського,

12,8% підтримали б лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка,

11,9% - співголову партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрія Бойка,

11,1% - лідера Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлію Тимошенко,

7,6% - лідера партії «Сила і честь» Ігоря Смешка.

Також вказувалось, що якби у другий тур сьогодні вийшли Зеленський та Порошенко, то 68% серед виборців підтримали б чинного президента, а 32% – проголосували б за Порошенка.

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Автор: Костянтин Гончаров