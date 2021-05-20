Також біля будівлі ДП збираються представники ЗМІ.

Біля прохідної державного підприємства "Антонов" з боку вулиці Туполєва триває мітинг ряду громадських організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, усього зібралося близько 50 людей - представників політичної партії "Демократична сокира", рухів "Free Riff", "Free - dr. Kuzmenko", а також руху опору капітуляції.

Читайте такожСьогодні відбудеться прес-конференція Зеленського: де та про котрій дивитися онлайнВони тримають в руках таблички із запитаннями до президента України Володимира Зеленського, зокрема: "Нащо потрібен Зеленський, якщо керує Єрмак?", "Яка ваша частка з незаконного копання бурштину?", "Як там "перемир’я" на Донбасі?", "Що там по Медведчуку, сидить?".

Учасники акції сподіваються, що всі ці питання поставлять Зеленському журналісти, акредитовані на прес-конференцію президента.

Вхід до прохідної охороняє декілька десятків спецпризначенців колишнього "Беркуту". Ситуація наразі спокійна.

Прес-конференція Зеленського: що відомо

У четвер, 20 травня, глава держави Володимир Зеленський проведе прес-конференцію, присвячену підсумкам його дворічного перебування на президентській посаді.

Розпочнеться захід о 12:00 за київським часом. Він пройде на території авіазаводу "Антонов" у Києві.

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Автор: Дмитро Хилюк