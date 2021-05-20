Біля будівлі підприємства чергують поліцейські та нацгвардійці.

Біля будівлі державного підприємства "Антонов", де сьогодні о 12:00 має відбутися прес-конференція президента України Володимира Зеленського, почали збиратися журналісти.

Читайте такожРада розглядає призначення очільника МОЗ та ще двох міністрів (наживо)Як передає кореспондент УНІАН, наразі біля входу до будівлі у черзі стоять близько 100 журналістів, вони продовжують прибувати.

Представники медіа, які стоять на початку черги, розповіли, що приїхали близько 9:00.

Однак, згідно з анонсом, впускати ЗМІ розпочнуть після 10:30.

Неподалік входу, з якого заходитимуть журналісти, чергують нацгвардійці та поліцейські.

Крім того, навколо ДП припарковано кілька автомобілів патрульних та два автобуси Нацгвардії, у яких перебувають правоохоронці.

Ситуація наразі спокійна.

Рух на прилеглих вулицях не перекривався – громадський транспорт та приватні авто пересуваються без перешкод.

Інтернет поблизу місця проведення прес-конференції працює зі значними перебоями.

Прес-конференція Зеленського

У четвер, 20 травня, глава держави Володимир Зеленський проведе прес-конференцію, присвячену підсумкам його дворічного перебування на президентській посаді.

Розпочнеться прес-конференція президента України 20 травня о 12:00 за київським часом. Захід пройде на території авіазаводу "Антонов" у Києві.

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Автор: Антоніна Доломанжи