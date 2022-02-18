Також президенту направили запит щодо представлення до державної нагороди контролера відомчої воєнізованої охорони Віри Лебединець, яка загинула внаслідок стрілянини на заводі "Південмаш" у Дніпрі.

Верховна Рада України направила президенту депутатський запит щодо позбавлення президента Росії Володимира Путіна наданих до 2013 року державних нагород України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було підтримане 265 голосами народних депутатів.

Йдеться про запит позафракційного народного депутата Оксани Савчук щодо "вжиття заходів реагування з метою позбавлення Володимира Путіна, Дмитра Медведєва та інших осіб державних нагород України, які надані до 2013 року".

При цьому, за це рішення проголосував лише один депутат від "Опозиційної платформи - За життя" - Олександр Лукашев.

Крім того, президентові направили запит групи депутатів, зокрема, депутата від "ЄС" Марії Іонової щодо присвоєння захисникам міжнародного аеропорту "Донецьк" ім. Сергія Прокоф'єва звання Герой України (посмертно).

Також президентові було направлено запит депутата від "Європейської солідарності" Михайла Бондаря про представлення до державної нагороди контролера контрольно-пропускного пункту відомчої воєнізованої охорони ДП "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" (Дніпро) Віри Лебединець за особисті мужність і героїзм, виявлені при виконанні службового обв'язку (посмертно).

Стрілянина на "Південмаші"

27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, 20-річний нацгвардієць Рябчук відкрив вогонь з автомата по караулу військовослужбовців НГУ. Загинули 5 осіб, у тому числі працівниця заводу, ще 5 отримали поранення.

Рябчуку повідомили про підозру за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї та бойових припасів) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів без права на внесення застави.

Розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості керівництва Нацгвардії.

9 лютого директор ДБР Олексій Сухачов заявив, що слідство розглядає три версії, щодо мотивів злочину Рябчука. Перша та основна - нестатутні відносини. Друга-вчинення злочину у зв'язку з психічним захворюванням, перебуванням в стані афекту. Третя - вчинення злочину за дорученням інших осіб, організацій з метою дискредитації правоохоронних органів, дестабілізації правопорядку в країні.