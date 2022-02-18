Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного наступу.

Видання зауважило, що Путін шкодить РФ, коли йде війною про сусідньої держави / economist.com

Британський впливовий щотижневик The Economist присвятив свіжий випуск кризі на російсько-українському кордоні: "Чи вторгнеться він (Путін – ред.) до України чи відступає. Путін завдає шкоду Росії".

На обкладинці редакція видання розмістила фото російського президента Володимира Путіна, який задумано стоїть ногами на окреслених контурах мапи України й тримає у лівій руці малярську щітку з червоною фарбою.

Червона фарба розповзлась фактично на всі стіни кімнати, до кута якої поставили Путіна.

Редакція пояснила, що попри офіційні заяви Кремля про нібито відведення військ до місць постійної дислокації РФ продовжує нарощувати наступальні сили біля України.

"Новина на мить здалась обнадійливою. В інсценованому виступі на телебаченні 14 лютого Володимир Путін коротко промукав "добре" на пропозицію свого міністра закордонних справ, що, попри попередження Заходу про неминуче вторгнення до України, дипломатія повинна продовжуватися. Днем пізніше міністерство оборони РФ заявило, що деякі з приблизно 180 тисяч військовослужбовців, дислокованих на кордоні з Україною, повинні бути виведені після завершення навчань, на які нібито їх і відправили", - йдеться на сайті видання.

Водночас редакція зауважує, всупереч цим заявам стягування військ триває й надалі. І це теж б’є по економіці Росії.

"Чиновники і ринки видихнули з полегшенням. На жаль, розвідка з відкритих джерел невдовзі дізналась, що, хоча деякі підрозділи й рухалися, інші залишаються у бойовій готовності. Багато співробітників західних служб безпеки звинуватили Путіна у брехні, подвоївши свої попередження. Навіть якщо війська відступлять, ця криза все ще не закінчиться. І що б не сталося, війна чи не війна, пан Путін завдав шкоду своїй країні", - переконані аналітики.

Загроза наступу Росії

Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного наступу.

Під тиском розгортання бойових дій Кремль висунув США та НАТО "гарантії безпеки" з нерозширення Альянсу, намагаючись юридично зобов’язати сторони гарантувати Росії невступ України до НАТО.

Після серії провальних перемовин з Заходом Москва перейшла до відкритих погроз. МЗС РФ пригрозило США та Україні застосуванням "військово-технічних" заходів через небажання домовлятися.

Втім, 15 лютого Міноборони РФ заявило про відведення військ, зосереджених біля України, до місць постійної дислокації. Проте дані супутників й розвідок це не підтверджують.

Пентагон ввечері, 17 лютого, констатував нарощування Росією наступальних позицій. За словами глави МО США Ллойда Остіна, росіяни перекидають війська, авіацію й поповнюють запаси крові: "Я знаю, що такі речі не робляться без причини. І ви, звісно, не робите це, якщо маєте намір збирати речі і йти додому".

На думку західних журналістів, Кремль навмисне пішов на маневр вдаваного відступу, щоб спантеличити США й НАТО.

Серед імовірних сценаріїв подальшого загострення – провокації, в тому числі хімічні атаки проти місцевого населення.

Вас також можуть зацікавити новини: