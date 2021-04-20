Зазначимо, що криптовалюта в Україні досі не має правового статусу. Дослідити її походження і будь-які фінансові операції неможливо.

75 мільярдів гривень задекларували депутати-багатії. Але найцікавіше – задекларували вони ці величезні заощадження не в гривнях, не у доларах, а у біткоїнах.

Хто з нардепів найбагатший у біткоїнах, розповіли журналісти у сюжеті програми "Гроші".

Так, депутат міськради Дніпра В'ячеслав Мішалов розжився аж на 18 тисяч біткоїнів - це понад мільярд доларів за актуальним курсом. Він - абсолютний біткоїновий чемпіон серед державних мужів.

Читайте такожНардеп Голубов задекларував біткоїни на 2 мільярди гривеньУкраїнський дипломат Петро Ленський на пару з дружиною має майже 6,5 тисяч одиниць криптовалюти. Тож він посів друге місце у рейтингу.

Нинішній нардеп Анатолій та його брат колишній депутат Олександр Урбанські на двох прикупили близько 9,5 тисяч біткоїнів. Тож вони посіли третє та четверте місця у рейтингу.

Депутат Одеської міськради та місцевий король похоронного бізнесу Дмитро Пеструєв задекларував понад 1 тис. 300 біткоїнів.

Казково розбагатів і київський народний обранець Дмитро Білоцерківець з 400 біткоїнами.

Задекларовані чиновниками біткоїни у 2021 році

Цього року 652 українські чиновники задекларували криптовалюту - в їхніх деклараціях зазначено 46 тис. 351 біткоїн, що становить майже 75 млрд грн.

Найбільше власників біткоїнів працюють в місцевих радах, Міноборони та поліції.

Кількість посадових осіб, які декларують біткоїни, зросла. Так, у 2016 році криптовалюту задекларували 25 чиновників, а у 2020 - вже 652.

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Автор: Ольга Робейко