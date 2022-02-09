Пропозиції, зауважує видання, не були схвалені партнерами по НАТО, в тому числі Великою Британією.

ЗМІ розкрили деталі укладеної угоди між російським президентом Володимиром Путіним і французьким лідером Еммануелем Макроном, коли останній перебував з візитом у Росії.

Про це пише таблоїд The Daily Mail з посиланням на поінформовані джерела.

Видання цитує французького лідера, який під час візиту Москви зазначив, що Путін готовий зупинити ескалацію на російсько-українському прикордонні. Російський глава, за словами Макрона, навіть готовий не облаштовувати постійні військові бази чи дислокувати війська в Білорусі.

Крім того, The Daily Mail наводить слова Путіна, що після зустрічі з Макроном, не вдаючись у деталі, відповів, що деякі пропозиції Парижа можуть стати основою для врегулювання конфлікту на Донбасі.

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За даними видання, йдеться про гарантії невступу України в НАТО, які пообіцяв Макрон Путіну.

Ці пропозиції, зауважує видання, не були схвалені партнерами по НАТО, в тому числі Великою Британією.

Як писав УНІАН, західні журналісти цікавилися в Держдепі США поінформованістю Вашингтону щодо переговорів Макрона з Путіним. Там пресу запевнили, що регулярно підтримують консультації зі своїми європейськими партнерами. Проте у деталі не вдавалися.

Про нібито укладення угоди між Росією та Франції вперше заявила британська газета Financial Times. За інформацією співрозмовників видання, йшлося, зокрема, про шляхи деескалації у Східній Європі і створення безпечних умов для Росії.

Раніше у західній пресі з’явилися повідомлення про "фінляндизацію" України з вуст Макрона. Хоча сам французький лідер вживання такого терміну щодо України заперечував.

9 лютого в інтерв’ю британському телебаченню постпред РФ в ЄС Володимир Чижов вже публічно заявив, що Росія не була би проти, якби Київ погодився на позаблоковий статус.

Позаблоковий статус, зокрема, унеможливлює таким країнам передачу зовнішньої допомоги на оборонні потреби.

Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військових. Міжнародна спільнота побоюється, що Кремль може залучити їх для повномасштабного вторгнення.

Тим часом Москва наполягає на нерозширенні НАТО й вимагає гарантій невступу України в Альянс, на що члени Північноатлантичного договору не погоджуються.

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