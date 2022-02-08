Путін наполягає на юридичних зобов’язаннях НАТО й США щодо невступу України до Альянсу.

Французький лідер Еммануель Макрон уклав з російським колегою Володимиром Путіним угоду про деескалацію на російсько-українському кордоні.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на французьких офіційних осіб.

Ні Путін, ні Макрон прямо не згадали про таку угоду на прес-конференції після 5 годин переговорів, хоча французький лідер сказав, що Путін запевнив його у своїй готовності говорити про деескалацію.

За словами співрозмовників, була досягнута домовленість не здійснювати нові військові ініціативи і вести широкий діалог щодо розгортання російських військ.

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Ця угода включатиме виведення російських військ з Білорусі в лютому після завершення масштабних російсько-білоруських навчань. Результатом також стануть подальші зустрічі і домовленість про "структурований діалог з колективної безпеки".

Видання цитує Макрона, який раніше вже висловлювався про необхідність "конкретних гарантій безпеки" для усіх держав регіону, включаючи Росію, Україну та членів ЄС, що дозволить збудувати "новий порядок безпеки й стабільності у Європі".

Путін наполягає на юридичних зобов’язаннях НАТО й США щодо невступу України до Альянсу, бо це, на його переконання, може загрожувати нацбезпеці країни.

Після серії зустрічей з представниками РФ Захід одноголосно відмовив Москві у претензіях щодо політики розширення НАТО. При цьому Росія продовжує шантажувати Європу воєнною ескалацією, сконцентрувавши навколо України понад 100 тисяч своїх військових.

ЄС і Вашингтон побоюються, що РФ може піти на повномасштабний наступ на Україну, й розробляє інструменти стримування апетитів Москви включно з поставками зброї українській армії.

Під час зустрічі з Макроном Путін підтвердив, що вимагає від Києва виконання Мінських угод, маючи на увазі надання "особливого статусу" Донбасу на умовах Москви: "Іншої альтернативи просто немає. У Києві то кажуть, що виконуватимуть, то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається - не подобається. Терпи, моя красуня! Треба виконувати".

Хоча у США раніше підтвердили, що Україна за ці роки виконала "більшість, якщо не всі" умови Мінських угод. Водночас з боку Росії не було практично нічого зроблено в цьому напрямку.

Київ автономію ОРДЛО за сценарієм Кремля відкидає.

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