Це залежить від домовленостей сторін щодо окупованого Донбасу.

Робота над організацією зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна відбуватиметься після знаходження формули передачі окупованого Донбасу Україні.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю польським ЗМІ, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

"Щодо окупованих територій, позиція України залишається незмінною: кордони країни змінити неможливо. Однак я вважаю, що ми повинні бути тверезими у своїх судженнях. Де-юре Крим, Донецьк і Луганськ залишаються частиною України, але ми де-факто не контролюємо їх, там працює російська адміністрація. Одним із ключових залишається питання, як керувати цими територіями. Проблема в тому, що Російська Федерація ввійшла до нас із війною, а не завела розмову", - підкреслив Подоляк.

При цьому у нього запитали, чи розглядається можливість повернення Донецька та Луганська під контроль України.

"Тривають переговори. Ми шукаємо юридичну формулу. Коли вона буде знайдена, президенти України та Росії продовжать переговори на спеціальній зустрічі", - наголосив Подоляк.

Також у нього запитали, де і коли може відбутися зустріч Зеленського з Путіним.

"Щойно ми закінчимо роботу над умовою, приступимо до організації зустрічі. Це буде тема наступних тижнів. Але локація для нас не має значення. Можливі всі, окрім Росії", - заявив Подоляк.

Ще у нього запитали, як він уявляє таку зустріч.

"На цьому етапі ми не розглядаємо таких деталей. Після закінчення роботи над фундаментом угоди будемо думати, якою буде відповідна модель поведінки під час зустрічі президентів. Потиск руки – це наша найменша проблема", - наголосив Подоляк.

Крім того, у нього запитали, чи підпис на угоді в майбутньому стримає Путіна від агресії.

"Звичайно, ні. Росія була і буде агресором. Експансія — їхня єдина ідеологія, і, звичайно, вони не збираються від неї відмовлятися. Ми впевнені, що Путін продовжить свою великодержавну політику. Ми могли б зупинити Росію, але ніхто не хоче допомагати Україні в цій війні. Все частіше на Заході зустрічаються розмови типу: "Не все таке чорно-біле. Може, нам все ж зняти якісь санкції".

А тим часом Росія послідовно бомбить наші міста. Чернігів, Харків, Суми та багато інших міст просто перестали існувати. Скільки ще має померти українців? Якщо комусь не подобається, будь ласка, станьте поруч з нами і воюйте – запрошуємо армію Польщі, Франції та США. Або закрийте небо над Україною. Тоді ми не будемо вести переговори з Путіним, тільки воювати", - наголосив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 березня, Подоляк припустив, що на узгодження спірних моментів при розробленні мирної угоди між Україною та РФ знадобиться від кількох днів до півтора тижня.

Одним із ключових аспектів мирної угоди, в розробленні якої беруть опосередковану участь також і наші партнери, в тому числі Польща, є негайне припинення вогню та негайне виведення російських військ з територій України за конкретним, юридично вивіреним планом. Крім того, саме іноземні держави гарантуватимуть виконання умов та безпеку України в майбутньому. Це буде документ, який детально описує порядок дій у разі повторної агресії з боку Росії – інноваційна формула, яка може стати базою для створення абсолютно нової системи безпеки в Європі.

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