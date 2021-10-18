Російський опозиціонер сказав, що зміг втекти від кілера.

Колишній депутат Держдуми Росії та опозиціонер Ілля Пономарьов, який єдиний проголосував проти незаконної анексії Криму, поділився, що зустрічався з кілером.

Політик сказав в ефірі програми "Світське життя", що зміг втекти.

Опозиціонер також підтвердив, що на нього були замахи у Києві.

Читайте такожДля Кремля окуповані території є "головним болем" – екс-депутат Держдуми"Я вже понад два роки як український громадянин… За ці роки, скільки вже, – сім моїх знайомих загинуло від рук вбивць з Росії, два знайомих загинуло у Києві – це був Шеремет (журналіст Павло Шеремет – Ред.) і це був Денис Вороненков (екс-депутат Держдуми РФ – Ред.)", – розповів співбесідник.

Опозиціонер додав, що Вороненков був вбитий прямо поруч з ним.

"Я сам зустрічався з кілером. Ну там, зміг втекти, але це було…", – сказав він.

Політик підкреслив, що має достатню кількість охоронців.

Нагадаємо, у березні 2014 року Держдума РФ підтримала незаконну анексію Криму. Проти висловився лише один депутат – Ілля Пономарьов. Пізніше політик емігрував до США, а згодом переїхав в Україну.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року у центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля, в якому їхав.

Дениса Вороненкова вбили у центрі столиці 23 березня 2017 року. Колишнього депутата російської Держдуми застрелили.

Автор: Екатерина Присяжнюк