Колишній депутат Держдуми Росії та опозиціонер Ілля Пономарьов, який єдиний проголосував проти незаконної анексії Криму, поділився, що зустрічався з кілером.
Політик сказав в ефірі програми "Світське життя", що зміг втекти.
Опозиціонер також підтвердив, що на нього були замахи у Києві.
Читайте такожДля Кремля окуповані території є "головним болем" – екс-депутат Держдуми"Я вже понад два роки як український громадянин… За ці роки, скільки вже, – сім моїх знайомих загинуло від рук вбивць з Росії, два знайомих загинуло у Києві – це був Шеремет (журналіст Павло Шеремет – Ред.) і це був Денис Вороненков (екс-депутат Держдуми РФ – Ред.)", – розповів співбесідник.
Опозиціонер додав, що Вороненков був вбитий прямо поруч з ним.
"Я сам зустрічався з кілером. Ну там, зміг втекти, але це було…", – сказав він.
Політик підкреслив, що має достатню кількість охоронців.
Нагадаємо, у березні 2014 року Держдума РФ підтримала незаконну анексію Криму. Проти висловився лише один депутат – Ілля Пономарьов. Пізніше політик емігрував до США, а згодом переїхав в Україну.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року у центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля, в якому їхав.
Дениса Вороненкова вбили у центрі столиці 23 березня 2017 року. Колишнього депутата російської Держдуми застрелили.