Подоляк наголосив, що робота в РНБО – це безпека, а «не місце реалізації своїх бажань».

Сергія Кривоноса звільнили з посади заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони, бо того приваблювали політичні суперечки, а не командна робота.

Про це в коментарі УП повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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«Якщо говорити прямо, то все-таки, держава - це правила і відповідальність. Не можна бути при посаді в державі й водночас відверто руйнувати зсередини саму суть держави. РНБО - це ж не місце для політики. Там треба займатися конкретною командною роботою, заради якої й створювався цей орган», – цитує видання слова радника Єрмака.

Подоляк наголосив, що робота в РНБО – це безпека, а «не місце реалізації своїх бажань».

«На жаль, генерал Кривонос протягом тривалого часу не хотів або не міг цього робити - не пропонував свої якісні експертні оцінки та не працював в команді», – стверджує він.

Також Подоляк заявив, що Зеленський цінує професіоналізм і готовий не звертати увагу на традиції практики «свій/чужий».

«Беручи до уваги бойовий досвід Сергія Кривоноса, Володимир Олександрович залишив його на роботі в РНБО. Навіть попри дивну історію з його призначенням в апарат РНБО паном Порошенко в обмін на "зняття з виборної дистанції" у 2019 році. Президент Зеленський сподівався, що Кривонос зможе працювати разом з новою командою в інтересах України й в рамках сучасних концепцій національної безпеки», – відповів Подоляк, додавши, що «з кожним місяцем ставало все більш очевидно, що Кривоноса не цікавить командна робота».

«Йому явно подобалося робити гучні політичні заяви, вступати в політичні суперечки. Причини розставання більш ніж закономірні», – зазначив Подоляк.

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Автор: УНІАН