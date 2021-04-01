Раніше нардепи "Голосу" закликали ініціювати проведення з’їзду партії, щоб обрати нове керівництво та змінити статут.

Глава «Голосу» Кіра Рудик стверджує, що не боїться зміни керівництва політичної сили, хоч дуже сумнівається, що втратила отриману перед місцевими виборами 90% підтримку своїх однопартійців.

Про це вона розповіла в інтерв’ю РБК-Україна.

«З приводу ініціатив зі зміни керівництва партії. Я цього не боюся. На минулому з’їзді наприкінці січня ми вже виносили питання довіри голові партії, за ініціативи тих же депутатів. Були делегати з 21-го осередку, і я отримала, здається, майже 90% підтримки. Я дуже сумніваюся, що після успішно проведених виборів, нашої ефективної роботи в парламенті я втратила цю підтримку», – заявила вона.

Читайте такожДіаманти, житло в Криму та облігації на мільйони: що задекларували ЗеленськіПри цьому внутрішній конфлікт в «Голосі» з участю половини депутатів, які перебувають у внутрішній опозиції до чинного керівництва політсили, Рудик вважає «маргінальною активністю», що викликана «радше бажанням отримати більше влади, ніж отримати конструктивну частину роботи». Рудик уточнила, що «все набагато складніше», бо серед депутатів є безпартійні та люди різних поглядів.

Депутатка стверджує, що звинувачення колег щодо неї в узурпації влади й формуванні підконтрольної політради «упираються у неприйнятті народними депутатами того, що партія – це давно не тільки фракція».

«Це все результати того, що партія складається з більшої кількості регіональних організацій, людей, які працюють на її розвиток і результат», – відповіла Рудик.

Ці люди, продовжила керівниця «Голосу», мають таку ж можливість бути представленими у політичній силі та раді.

На запитання, чи врешті впирається все у персональні амбіції, Рудик відповіла: «Не знаю. Мені важко сказати. Це питання роботи».

Що відомо про можливий розкол у "Голосі"

16 березня ряд депутатів з фракції "Голос" вперше всупереч позиції партії проголосували за провладний законопроект. На думку їхніх колег по фракції, таким чином вони підтримали "атаку на антикорупційні органи".

Після цього політрада партії зібралася на обговорення цього голосування.

Голова фракції Ярослав Железняк каже, що про розкол фракції говорити рано.

Наразі головою партії "Голос" є Кіра Рудик. Головою фракції – Ярослав Железняк.

29 березня нардепи закликали ініціювати проведення з’їзду партії, щоб обрати нове керівництво та змінити статут.

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Автор: Яна Ставська