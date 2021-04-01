Глава «Голосу» Кіра Рудик каже, що наразі переговори щодо коаліції політичної сили з президентською фракцією «Слуга народу» не ведуться.
Про це вона заявила в інтерв’ю РБК-Україна.
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На запитання, чи готовий «Голос» ввійти до коаліції, Рудик відповіла ствердно.
«Циклічно якісь розмови (щодо коаліції – УНІАН) ідуть, вони завжди ходять, це нормально, так завжди відбувається», – зазначила глава «Голосу». При цьому депутатка зауважила, що партія була б «незручним коаліціантом», оскільки вони підтримуватимуть лише гарні законопроекти.
Рудик зауважила, що з-поміж фундаментальних перепон до потенційного входження у формалізовану коаліцію найголовнішими є повноваження у владі та окремі персони у кріслах міністрів, зокрема Сергій Шкарлет і Максим Степанов.
За словами глави «Голосу», Банкова підтримує відносини з усіма парламентськими політсилами, і з ними зокрема.
«Наші зустрічі відбувається нечасто, і щоразу вони починаються з того, що нам не потрібні посади чи які-небудь поступки від президентської команди. Все просто. Корисні для розвитку країни законопроекти ми підтримуємо. А ті, які викликають у нас сумніви чи мають корупційні ризики, ми підтримувати не станемо», – зазначила Рудик.
Що передувало
Наприкінці березня в ефірі програми Данила Мокрика депутатка «Голосу» Соломія Бобровська заявила, що частина однопартійців не проти коаліції з президентською фракцією.
«Я більш ніж переконана, що далі це буде просто група всередині фракції, яка буде голосувати по-іншому, ніж голосуватиме так звана частина коаліції», – зазначила нардепка.
Що відомо про можливий розкол у "Голосі"
- 16 березня ряд депутатів з фракції "Голос" вперше всупереч позиції партії проголосували за провладний законопроект. На думку їхніх колег по фракції, таким чином вони підтримали "атаку на антикорупційні органи".
- Після цього політрада партії зібралася на обговорення цього голосування.
- Голова фракції Ярослав Железняк каже, що про розкол фракції говорити рано.
- Наразі головою партії "Голос" є Кіра Рудик. Головою фракції – Ярослав Железняк.
- 29 березня нардепи закликали ініціювати проведення з’їзду партії, щоб обрати нове керівництво та змінити статут.
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