Раніше депутатка "Голосу" Соломія Бобровська заявляла, що частина її однопартійців не проти коаліції зі "Слугою народу".

Глава «Голосу» Кіра Рудик каже, що наразі переговори щодо коаліції політичної сили з президентською фракцією «Слуга народу» не ведуться.

Про це вона заявила в інтерв’ю РБК-Україна.

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На запитання, чи готовий «Голос» ввійти до коаліції, Рудик відповіла ствердно.

«Циклічно якісь розмови (щодо коаліції – УНІАН) ідуть, вони завжди ходять, це нормально, так завжди відбувається», – зазначила глава «Голосу». При цьому депутатка зауважила, що партія була б «незручним коаліціантом», оскільки вони підтримуватимуть лише гарні законопроекти.

Рудик зауважила, що з-поміж фундаментальних перепон до потенційного входження у формалізовану коаліцію найголовнішими є повноваження у владі та окремі персони у кріслах міністрів, зокрема Сергій Шкарлет і Максим Степанов.

За словами глави «Голосу», Банкова підтримує відносини з усіма парламентськими політсилами, і з ними зокрема.

«Наші зустрічі відбувається нечасто, і щоразу вони починаються з того, що нам не потрібні посади чи які-небудь поступки від президентської команди. Все просто. Корисні для розвитку країни законопроекти ми підтримуємо. А ті, які викликають у нас сумніви чи мають корупційні ризики, ми підтримувати не станемо», – зазначила Рудик.

Що передувало

Наприкінці березня в ефірі програми Данила Мокрика депутатка «Голосу» Соломія Бобровська заявила, що частина однопартійців не проти коаліції з президентською фракцією.

«Я більш ніж переконана, що далі це буде просто група всередині фракції, яка буде голосувати по-іншому, ніж голосуватиме так звана частина коаліції», – зазначила нардепка.

Що відомо про можливий розкол у "Голосі"

16 березня ряд депутатів з фракції "Голос" вперше всупереч позиції партії проголосували за провладний законопроект. На думку їхніх колег по фракції, таким чином вони підтримали "атаку на антикорупційні органи".

Після цього політрада партії зібралася на обговорення цього голосування.

Голова фракції Ярослав Железняк каже, що про розкол фракції говорити рано.

Наразі головою партії "Голос" є Кіра Рудик. Головою фракції – Ярослав Железняк.

29 березня нардепи закликали ініціювати проведення з’їзду партії, щоб обрати нове керівництво та змінити статут.

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Автор: Яна Ставська