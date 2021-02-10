Телеведучий і шоумен обіцяє «достатньо цікавий і насичений 2021 рік».

Член партії «Голос», телеведучий і шоумен Сергій Притула заявив, що не збирається йти з політики.

Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, вчора і сьогодні він помітив «прискіпливу увагу до своєї персони з боку низки мас-медіа, лідерів громадської думки або ж людей з категорії «я у мами політолог», що начебто Притулі набридло, і він вирішив піти з політики.

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«Не дочекаєтеся», - зазначив Притула.

При цьому він додав, що «багато кому цього хотілося б, багато кому я заважаю і плутаю карти, в принципі, можу не подобатися, але якщо я щось кажу і прикріплюю до цього своє слово, то я його завжди дотримуюся».

Шоумен нагадав, що минулого року прийняв рішення «спробувати щось змінити в країні і для цього піти в політику достатньо серйозно».

«З тих пір в мене нічого не змінилося. Мої плани залишаються стабільними, з амбіціями все гаразд», - зауважив він.

«Гравець на полі. Притула в грі. М'яч на моїй стороні. Відповідь не забариться», додав він і пообіцяв «достатньо цікавий та насичений 2021 рік».

Виключення Притули з політради "Голосу": що відомо

Напередодні стало відомо, що телеведучий та шоумен Притула перестав бути членом політради партії «Голосу».

У коментарі УНІАН прес-секретар партії «Голос» Ярема Дух зазначив, що в політсилі не вбачають ніякої «зради» у зв’язку з необранням телеведучого та шоумена Притули до складу політради.

За словами речника, «просто обрали до нового складу політради інших людей».

При цьому він наголосив, що Притула залишається членом партії «Голос».

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Автор: Надя Пришляк