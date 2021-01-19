Прості у приготуванні закуски до будь-якого столу.

Канапе – це дуже зручна і красива форма закусок. Ці смачні й оригінальні міні-бутерброди на шпажках стануть родзинкою будь-якого застілля.

Канапе з ковбасою і сиром

Хліб білий (типу багета) - 150 г

Ковбаса сиров'ялена (в нарізці) - 80 г

Огірок (великий) - 1 шт.

Помідори (маленькі) - 2-3 шт.

Сир твердий або тостовий - 50 г

Маслини без кісточки - 10 шт.

Огірок та помідори помити, обсушити паперовим рушником.

Читайте такожАпетитні домашні рогалики: як приготувати смачні ласощі на сметаніХліб нарізати кружальцями завтовшки 1 сантиметр. Викласти їх у форму для запікання й підсушити до стану грінок.

Маслини розрізати навпіл, огірок нарізати на тонкі скибочки, а помідори – кружальцями. Сир нарізати тонкими скибочками або вирізати з нього коло за допомогою чарки, таким же діаметром, як і хліб.

Дістати грінки їх духовки, остудити. Викласти на них шматочок сиру. За бажанням грінку можна змастити краплею майонезу.

На сир викладіть кільце помідора. На шпажку надіти половину маслини.

Далі потрібно нанизати на шпажку шматочок огірка у вигляді хвилі. Після огірка наколоти на шпажку ковбасу.

Шпажку з овочами та ковбасою потрібно увіткнути в грінку з помідором і сиром – й можна подавати канапе до столу.

Канапе з моцарелою й помідорами чері

Булка біла - 1 шт.

Помідори чері - 7 шт.

Моцарела в кульках - 7 шт.

Оливки без кісточки - 7 шт.

Зелень свіжа - для прикраси

Соус песто - за бажанням

Помідори чері і зелень помити, обсушити насухо паперовими рушниками. Хвостики на помідорах можна залишити для краси.

Нарізати булку скибками товщиною трохи більш як 1 сантиметр, викласти у форму, покласти у попередньо розігріту до 180°С духовку на 3-5 хвилин. Підсушити хліб до стану грінок, щоб вони всередині залишалися м'якими.

На будь-яку шпажку потрібно нанизати оливку, помідор чері й кулька моцарели.

Вставити кожну шпажку в остиглу грінку, прикрасити свіжою зеленню. Якщо канапе одразу подаватимуться до столу, то грінку можна трохи змастити соусом песто.

Канапе з сьомгою на шпажках

Сьомга - 150 г

Чорний хліб - 75 г

Білий хліб - 50 г

Оливки - 10 шт.

Огірки - 1 шт.

Вершкове масло - 30 г

Вершковий сир - 50 г

Кріп - 15 г

Вирізати з хліба маленькі шматочки.

Огірок і кріп промити під проточною холодною водою, обсушити. Огірок порізати кружальцями, не надто товстими. Кріп дрібно порізати, залишивши кілька гілочок для прикрашання.

Вершкове масло змішати із порізаною зеленню кропу. Рибу порізати на смужки і розрізати їх на квадрати.

Перший варіант канапе. На чорний хліб намазати товстий шар вершкового масла з кропом, викласти квадратики сьомги і за допомогою шпажки приколоти оливку. Подаючи на стіл, прикрасити гілочкою кропу.

Другий варіант канапе. На вирізаний шматочок білого хліба намазати вершковий сир, викласти кружок свіжого огірка й прикріпити шпажкою шматочок сьомги. Можна також прикрасити свіжою зеленню кропу.

Багатошарові канапе на шпажках

Білий хліб (краще не зовсім свіжий)

Чорний хліб

Вершковий сир - 50 г

Огірки - 1 шт.

Червона риба - шматочок

Помідори - 1 шт.

Сіль - за смаком

Нарізати скибочками білий і чорний хліб. На чорний хліб намазати сир, зверху покласти тонкі пластинки порізаного огірка.

Читайте такожЯк смачно приготувати свинячу печінку – найкращі рецептиБілий хліб промазати сиром з двох боків і покласти зверху на огірки. Далі викласти тонкі скибочки риби. Потім змащений сиром з двох боків ще один шматочок чорного хліба. Далі покласти помідори, так само нарізані тонкими пластами. Все разом закрити змазаним з одного боку шматочком білого хліба (змащеним боком до помідорів).

Встромити на однаковій відстані шпажки й розрізати великий багатошаровий бутерброд на декілька маленьких.

Вас також можуть зацікавити інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН