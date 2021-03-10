Такі млинці - чудовий варіант і на свято, і для буднього дня!

Тоненькі мереживні млинці, вкриті дрібними дірочками, – це не лише красиво, а й дуже смачно! Такі смаколики прикрасять будь-який святковий стіл, як і звичайний сніданок із чашкою кави або чаю.

Ажурні млинці на молоці

Борошно - 1,5 ст.

Яйця - 3 шт.

Молоко - 1,5 ст.

Кип’яток - 1,5 ст.

Сіль - 0,5 ч. л.

Рослинна олія - 3 ст. л.

Змішати яйця з сіллю, збити їх на піну. Можна міксером або вручну вінчиком. Не припиняючи збивати, влити окріп – маса сильно збільшиться в обсязі.

Читайте такожАпетитні млинці з сиром: як приготувати неймовірні налисники на МасницюПродовжуючи збивати, всипати борошно, ретельно все перемішати. Влити молоко та олію. Все добре змішати.

Добре розігріти сковорідку, можна трішки змастити її олією (лише перед першим млинцем). На розпечену сковороду вилити тісто й швидко розподілити по всій площі. Коли млинець з одного боку підсмажиться, акуратно перевернути його на інший і теж обсмажити до рум'яності.

Готові млинці змастити маслом. Начинку для них можна використовувати будь-яку на власний: сир, ікру, червону рибу тощо.

Мереживні млинці на кефірі та молоці

Борошно - 1 ст.

Молоко - 1 ст.

Кефір - 1 ст.

Яйця - 2 шт.

Цукор - 2 ст. л.

Рослинна олія - 2 ст. л.

Сіль - дрібка

Сода - 1 ч. л.

Борошно з'єднати з содою та перемішати.

В іншу ємність розбити яйця, всипати сіль і цукор. Збити виделкою або вінчиком до утворення бульбашок і збільшення маси в об'ємі.

Влити кефір, перемішати. Далі просіяти борошно з содою. Перемішати до однорідного стану й залишити тісто відпочити мінімум на 15 хвилин.

Молоко довести до кипіння і зняти з вогню. Влити до тіста тонкою цівкою, обов'язково помішуючи його. Додати олію, помішати до однорідності. Тісто виходить досить рідким.

Добре розігріти сковороду, перед першим млинцем можна змастити її невеликою кількістю олії. Випікати млинчики з двох боків до рум'яності й золотистості.

Млинці з вишнею

Борошно - 150 г

Вода - 400 мл

Сіль - 3 г

Яйце - 2 шт.

Цукор - 2 ст. л.

Рослинна олія - 2 ст. л.

Для начинки

Вишня - 300 г

Крохмаль - 2 ст. л.

Цукор - 3 ст. л.

Вода - 70 мл

Воду кімнатної температури влити у чашу міксера. Додати курячі яйця, всипати сіль та цукор. Ретельно збити міксером.

Читайте такожМлинці з червоною рибою на Масницю: як приготувати смачну та ефектну стравуВсипати двічі просіяне борошно й знову добре все збити, щоб тісто було однорідним, без грудочок.

Розігріти сковороду, змастити олією та влити ополоник тіста. Рівномірно розподілити його по поверхні. Обсмажувати з кожного боку до легкої золотистості. За потреби змащувати сковороду олією.

У сотейнику закип'ятити воду, всипати й розчинити цукор. Додати крохмаль і, швидко перемішуючи вінчиком, розчинити його. Викласти вишню, попередньо вийнявши з неї кісточки. Проварити 3 хвилини і зняти з вогню, дати охолонути.

Викласти вишневу начинку в центр млинця, загорнути конвертиком або трубочкою.

Вас також можуть зацікавити інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН