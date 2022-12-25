Не лише смачний, а й корисний десерт.

Гарбузовий пиріг - смачна і дещо незвична випічка. Він є традиційним осіннім американським десертом. Втім, готувати цей пиріг можна як восени, так і взимку, оскільки гарбуз дуже корисний та поживний. Дуже ніжний й ароматний виходить солодкий пиріг із гарбуза, однак можливі варіанти його приготування з м'ясом або іншими овочами.

Простий гарбузовий пиріг

Гарбуз (очищений) - 450 г

Цукор - 200 г

Масло вершкове - 100 г

Борошно пшеничне - 150 г

Борошно кукурудзяне (можна манку) - 150 г

Яйце куряче - 4 шт.

Розпушувач тіста - 1 пакет

Кориця - 1 ч. л.

Сіль - дрібка

Цукрова пудра

Насіння гарбузове - 2 ст. л.

Кунжут

Гарбуз відварити або протушкувати на повільному вогні. Пропустити в блендері разом із гарбузовим насінням.

Читайте такожНіжно-соковитий м’ясний пиріг: як приготувати смачну випічкуЦукор збити з яйцями. Розтопити масло, охолодити й додати в яйця, також всипати корицю. Все добре перемішати.

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Змішати пшеничне й кукурудзяне борошно. Додати розпушувач, дрібку солі.

Борошняну масу змішати з яєчною, добре перемішати. Додати гарбузове пюре. Все дуже добре перемішати.

Викласти тісто в змащену маслом форму. Відправити у заздалегідь розігріту духовку при температурі 180°C і випікати впродовж 45 хвилин.

Щойно пиріг охолоне, посипати цукровою пудрою і насінням кунжуту.

Пиріг з гарбузом і м’ясом

Борошно - 350 г

Гарбуз - 300 г

Фарш м'ясний - 200 г

Вода - 190 мл

Олія - 60 мл

Цибуля - 1 шт.

Зіра - 0,5 ч. л.

Жовток - 1 шт. (для змащування)

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

У глибокій мисці з'єднати воду та олію. Додати 1 ч.л. солі і все перемішати.

Частинами підсипаючи борошно, замісити м'яке тісто (воно має бути схоже на дріжджове). Накрити тісто рушником і залишити на 20 хвилин.

Приготування начинки. З'єднати фарш, нарізані дрібними кубиками цибулю та гарбуз. Додайте зіру, сіль і перець. Можна додати ще 2-3 ст.л. олії. Ретельно все перемішати.

Розділити тісто на дві частини. Кожну частину розкачати товщиною приблизно 3 мм. Покласти один пласт на деко і розподілити на ньому рівномірно всю начинку, залишивши вільні краї.

Накрити начинку другим пластом і защипнути краї будь-яким зручним способом. Зробити по центру дірочку для виходу пари й змастити поверхню жовтком. Випікати у духовці за температури 190°C приблизно 45 хвилин. У процесі слід декілька разів відкрити духовку і бризнути на стінки водою із розпилювача.

Пиріг має добре підрум'янитися. Як буде готовий, збризнути його водою та накрити рушником. Залишити на 10-15 хвилин, після чого можна нарізати на порції й подавати до столу.

Гарбузовий пиріг з чорносливом у коньяку

Борошно - 1,5 ст.

Цукор - 0,5 ст. + 1 ст. л. у тісто

Масло вершкове (охолоджене) - 115 г

Гарбуз (близько 1,3 кг) - 1 шт.

Чорнослив (без кісточок) - 24-48 шт.

Коньяк - 1 ст.

Сіль - дрібка

Ваніль - стручок або дрібка ваніліну

Цукор коричневий - 2/3 ст.

Вершки (у мене 10%) - 3/4 ст.

Сік лимонний (з одного лимона)

Яйце куряче - 3 шт.

Кориця - 1 ч. л.

У чаші кухонного комбайна з'єднати борошно, сіль, 1 ст. л. цукру та масло. Збити до стану крихти. Влити 4-5 ст. л. крижаної води і продовжити збивати, щоб тісто почало збиратися в грудочки. Потім швидко вимісити тісто руками й сформувати з нього диск. Загорнути в плівку і покласти в холодильник на 30 хвилин.

Розкачати тісто по діаметру форми та викласти основу з бортиками. Накрити його і знову відправити в холодильник на 30 хвилин.

Читайте такожМлинці з куркою та шоколадом: рецепт від шеф-кухаря Євгена КлопотенкаТим часом очистити гарбуз від насіння і нарізати його скибочками. Приготувати гарбуз на пару або спекти.

У чорнослив влити коньяк, додати стручок ванілі, 0,5 ст. цукру та 1 ст. води. Довести до кипіння і поварити на середньому вогні 15 хвилин, щоб чорнослив пом'якшав, а рідина уварилася вдвічі. Якщо немає стручкової ванілі, то можна додати дрібку ваніліну наприкінці варіння.

Розігріти духовку до 180°C.

Відскребти м'якоть гарбуза зі шкірки і покласти її в чашу кухонного комбайна. Всипати коричневий цукор, вершки, яйця, корицю та лимонний сік. Пюрирувати до однорідного стану.

В основу пирога викласти приблизно половину чорносливу. Залити гарбузовим пюре.

Відправити у духовку й випікати при 180°C приблизно 45 хвилин, щоби начинка схопилася. Пиріг має охолонути, після чого можна подавати його з рештою чорносливу і сиропом.

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