Гарбузовий пиріг - смачна і дещо незвична випічка. Він є традиційним осіннім американським десертом. Втім, готувати цей пиріг можна як восени, так і взимку, оскільки гарбуз дуже корисний та поживний. Дуже ніжний й ароматний виходить солодкий пиріг із гарбуза, однак можливі варіанти його приготування з м'ясом або іншими овочами.
Простий гарбузовий пиріг
- Гарбуз (очищений) - 450 г
- Цукор - 200 г
- Масло вершкове - 100 г
- Борошно пшеничне - 150 г
- Борошно кукурудзяне (можна манку) - 150 г
- Яйце куряче - 4 шт.
- Розпушувач тіста - 1 пакет
- Кориця - 1 ч. л.
- Сіль - дрібка
- Цукрова пудра
- Насіння гарбузове - 2 ст. л.
- Кунжут
Гарбуз відварити або протушкувати на повільному вогні. Пропустити в блендері разом із гарбузовим насінням.
Читайте такожНіжно-соковитий м’ясний пиріг: як приготувати смачну випічкуЦукор збити з яйцями. Розтопити масло, охолодити й додати в яйця, також всипати корицю. Все добре перемішати.
Змішати пшеничне й кукурудзяне борошно. Додати розпушувач, дрібку солі.
Борошняну масу змішати з яєчною, добре перемішати. Додати гарбузове пюре. Все дуже добре перемішати.
Викласти тісто в змащену маслом форму. Відправити у заздалегідь розігріту духовку при температурі 180°C і випікати впродовж 45 хвилин.
Щойно пиріг охолоне, посипати цукровою пудрою і насінням кунжуту.
Пиріг з гарбузом і м’ясом
- Борошно - 350 г
- Гарбуз - 300 г
- Фарш м'ясний - 200 г
- Вода - 190 мл
- Олія - 60 мл
- Цибуля - 1 шт.
- Зіра - 0,5 ч. л.
- Жовток - 1 шт. (для змащування)
- Сіль, перець чорний мелений - за смаком
У глибокій мисці з'єднати воду та олію. Додати 1 ч.л. солі і все перемішати.
Частинами підсипаючи борошно, замісити м'яке тісто (воно має бути схоже на дріжджове). Накрити тісто рушником і залишити на 20 хвилин.
Приготування начинки. З'єднати фарш, нарізані дрібними кубиками цибулю та гарбуз. Додайте зіру, сіль і перець. Можна додати ще 2-3 ст.л. олії. Ретельно все перемішати.
Розділити тісто на дві частини. Кожну частину розкачати товщиною приблизно 3 мм. Покласти один пласт на деко і розподілити на ньому рівномірно всю начинку, залишивши вільні краї.
Накрити начинку другим пластом і защипнути краї будь-яким зручним способом. Зробити по центру дірочку для виходу пари й змастити поверхню жовтком. Випікати у духовці за температури 190°C приблизно 45 хвилин. У процесі слід декілька разів відкрити духовку і бризнути на стінки водою із розпилювача.
Пиріг має добре підрум'янитися. Як буде готовий, збризнути його водою та накрити рушником. Залишити на 10-15 хвилин, після чого можна нарізати на порції й подавати до столу.
Гарбузовий пиріг з чорносливом у коньяку
- Борошно - 1,5 ст.
- Цукор - 0,5 ст. + 1 ст. л. у тісто
- Масло вершкове (охолоджене) - 115 г
- Гарбуз (близько 1,3 кг) - 1 шт.
- Чорнослив (без кісточок) - 24-48 шт.
- Коньяк - 1 ст.
- Сіль - дрібка
- Ваніль - стручок або дрібка ваніліну
- Цукор коричневий - 2/3 ст.
- Вершки (у мене 10%) - 3/4 ст.
- Сік лимонний (з одного лимона)
- Яйце куряче - 3 шт.
- Кориця - 1 ч. л.
У чаші кухонного комбайна з'єднати борошно, сіль, 1 ст. л. цукру та масло. Збити до стану крихти. Влити 4-5 ст. л. крижаної води і продовжити збивати, щоб тісто почало збиратися в грудочки. Потім швидко вимісити тісто руками й сформувати з нього диск. Загорнути в плівку і покласти в холодильник на 30 хвилин.
Розкачати тісто по діаметру форми та викласти основу з бортиками. Накрити його і знову відправити в холодильник на 30 хвилин.
Читайте такожМлинці з куркою та шоколадом: рецепт від шеф-кухаря Євгена КлопотенкаТим часом очистити гарбуз від насіння і нарізати його скибочками. Приготувати гарбуз на пару або спекти.
У чорнослив влити коньяк, додати стручок ванілі, 0,5 ст. цукру та 1 ст. води. Довести до кипіння і поварити на середньому вогні 15 хвилин, щоб чорнослив пом'якшав, а рідина уварилася вдвічі. Якщо немає стручкової ванілі, то можна додати дрібку ваніліну наприкінці варіння.
Розігріти духовку до 180°C.
Відскребти м'якоть гарбуза зі шкірки і покласти її в чашу кухонного комбайна. Всипати коричневий цукор, вершки, яйця, корицю та лимонний сік. Пюрирувати до однорідного стану.
В основу пирога викласти приблизно половину чорносливу. Залити гарбузовим пюре.
Відправити у духовку й випікати при 180°C приблизно 45 хвилин, щоби начинка схопилася. Пиріг має охолонути, після чого можна подавати його з рештою чорносливу і сиропом.
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