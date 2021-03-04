Фаршировані м'ясом млинці-дуже ситне і ароматне блюдо.

Наближається Масляний тиждень - веселе і яскраве свято, головною традицією якого є приготування різних видів млинців. Вони можуть мати будь-яку начинку. М'ясні млинці - дуже ситна і ароматна страва, яку можна подавати в будь-який час дня. Такі млинці також можна заморозити і покласти в морозилку, щоб посмажити пізніше. У начинку можна покласти улюблений вид м'яса і різні прянощі.

Млинці зі свининою

Яйця - 2 шт.

Цукор - 3 ст. л.

Молоко - 700 г.

Сода харчова.

Борошно - 1.5 ст.

Рослинна олія - 3 ст. л.

Свинина - 700 г.

Цибуля - 3 шт.

Спеції сухі за смаком.

Інгредієнти для тіста дістати заздалегідь, щоб вони були кімнатної температури. Для тіста з'єднати в глибокій чаші яйця з цукром, потім влити трохи рослинної олії і молоко, перемішати все вінчиком. Просіяти в тісто борошно, постійно помішуючи його, і додати соду. Гасити її не потрібно. Спекти млинці на сковороді, змастивши її олією.

Готові млинці скласти на миску і накрити кришкою, щоб вони не підсихали. Свинину пропустити через м'ясорубку. Цибулю очистити і дрібно нарізати. На сковороді нагріти масло і викласти фарш, обсмажувати 5 хвилин. Додати подрібнену цибулю, зменшити вогонь і смажити ще 15 хвилин. Начинку посолити і поперчити, трохи остудити. На одну сторону млинчика викладати 2 столових ложки фаршу і закручувати млинець в рулет.

Млинці з телятиною

Для тіста:

Тепле молоко - 1 л.

Яйця - 3 шт.

Сода для випічки - 1/2 ст. л.

Цукор - 1 ч. л.

Сіль - 1 ч. л.

Борошно - 2,5 склянки.

Рослинна олія - 1/2 склянки.

Для начинки:

Яловичий фарш - 230 г.

Рослинна олія - 2 ст. л.

Кмин - 1/2 ст. л.

Чорний перець - 1 щіпка.

Вода - 1/2 склянки.

Яйце - 1 шт.

Вершкове масло - 1 ч. л.

У миску з теплим молоком розбити яйця, додати цукор, сіль і соду, змішати віночком або міксером. Додати борошно і олію, ще раз перемішати. Для начинки на сковороді нагріти масло, обсмажити яловичий фарш і дрібно нарізану цибулю 5 хвилин, потім залити водою. На невеликому вогні тушкувати м'ясо у воді 20 хвилин.

У маленькій мисці збити яйце виделкою і влити його в фарш, тушкувати ще 5 хвилин. Посолити і поперчити начинку, додати спеції. На сковороді посмажити млинці, кожен трохи натерти вершковим маслом з одного боку. Покласти в кожен млинець 2 ложки начинки і загорнути.

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Автор: Катерина Пулатова