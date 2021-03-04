Наближається Масляний тиждень - веселе і яскраве свято, головною традицією якого є приготування різних видів млинців. Вони можуть мати будь-яку начинку. М'ясні млинці - дуже ситна і ароматна страва, яку можна подавати в будь-який час дня. Такі млинці також можна заморозити і покласти в морозилку, щоб посмажити пізніше. У начинку можна покласти улюблений вид м'яса і різні прянощі.
Млинці зі свининою
- Яйця - 2 шт.
- Цукор - 3 ст. л.
- Молоко - 700 г.
- Сода харчова.
- Борошно - 1.5 ст.
- Рослинна олія - 3 ст. л.
- Свинина - 700 г.
- Цибуля - 3 шт.
- Спеції сухі за смаком.
Інгредієнти для тіста дістати заздалегідь, щоб вони були кімнатної температури. Для тіста з'єднати в глибокій чаші яйця з цукром, потім влити трохи рослинної олії і молоко, перемішати все вінчиком. Просіяти в тісто борошно, постійно помішуючи його, і додати соду. Гасити її не потрібно. Спекти млинці на сковороді, змастивши її олією.
Готові млинці скласти на миску і накрити кришкою, щоб вони не підсихали. Свинину пропустити через м'ясорубку. Цибулю очистити і дрібно нарізати. На сковороді нагріти масло і викласти фарш, обсмажувати 5 хвилин. Додати подрібнену цибулю, зменшити вогонь і смажити ще 15 хвилин. Начинку посолити і поперчити, трохи остудити. На одну сторону млинчика викладати 2 столових ложки фаршу і закручувати млинець в рулет.
Млинці з телятиною
Для тіста:
- Тепле молоко - 1 л.
- Яйця - 3 шт.
- Сода для випічки - 1/2 ст. л.
- Цукор - 1 ч. л.
- Сіль - 1 ч. л.
- Борошно - 2,5 склянки.
- Рослинна олія - 1/2 склянки.
Для начинки:
- Яловичий фарш - 230 г.
- Рослинна олія - 2 ст. л.
- Кмин - 1/2 ст. л.
- Чорний перець - 1 щіпка.
- Вода - 1/2 склянки.
- Яйце - 1 шт.
- Вершкове масло - 1 ч. л.
У миску з теплим молоком розбити яйця, додати цукор, сіль і соду, змішати віночком або міксером. Додати борошно і олію, ще раз перемішати. Для начинки на сковороді нагріти масло, обсмажити яловичий фарш і дрібно нарізану цибулю 5 хвилин, потім залити водою. На невеликому вогні тушкувати м'ясо у воді 20 хвилин.
У маленькій мисці збити яйце виделкою і влити його в фарш, тушкувати ще 5 хвилин. Посолити і поперчити начинку, додати спеції. На сковороді посмажити млинці, кожен трохи натерти вершковим маслом з одного боку. Покласти в кожен млинець 2 ложки начинки і загорнути.
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