Тематично оформлені салати додадуть різдвяної атмосфери під час святкового застілля.

Різдво Христове – особливе церковне свято. Це одне з головних християнських свят, встановлене на честь народження Ісуса Христа.

Читайте такожМеню на Святвечір: що повинно бути на столі, рецепти пісних стравХристияни західного обряду традиційно святкують його 7 січня з веселощами та багато накритим столом. Якщо у Святвечір, 6 січня, меню складається з пісних страв, то на Різдво Христове віряни вже можуть ласувати м’ясними наїдками, а також стравами, для приготування яких використовуються молочні продукти та яйця.

Звісно ж, серед безлічі страв святкового меню є різноманітні салати. Загалом на це свято підійдуть будь-які салати, однак буде значно цікавіше, якщо вони будуть по-різдвяному оформлені у вигляді вінка, свічки або цілої біблійної композиції з немовлям в яслах.

Салат "Різдвяний вінок"

Рис варений - 1 ст.

Крабові палички - 200 г

Яблуко - 1 шт.

Помідори - 2 шт.

Сир твердий - 50 г

Кріп свіжий - 1 пучок

Цибуля зелена - 1 пучок

Майонез - за смаком

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Насамперед потрібно зварити рис.

Крабові палички нарізати середніми шматочками, декілька штук відкласти для оформлення свічок.

Нарізати кубиками помідори та яблука. З'єднати їх із крабовими паличками. Додати у салат варений рис, перемішати.

Натерти сир і додати його в салат. Змішати всі інгредієнти з майонезом.

У центр тарілки поставити маленьку банку або широкий стакан. Викласти салат по колу формуючи кільце. Трохи притиснути долонею до стінок банки.

Подрібнити зелену цибулю та третю частину кропу. Посипати кільце зверху.

Решту кропу невеликими гілочками викласти по колу. З відкладених крабових паличок зробити свічки, розрізавши паличку на 2 частини, ножем зробивши невеликий надріз із одного боку. З помідора вирізати "вогонь" і вставити його в отвір крабової палички. Верх салату прикрасити горошком та шматочками помідорів.

Салат "Різдвяна ніч"

Картопля - 3 шт.

Яйце куряче - 2 шт.

Буряк - 1 шт.

Твердий сир - 180 г

Ріпчасту цибулю - 0,3 шт.

Копчена куряча грудка - 180 г

Майонез - скільки знадобиться

Сіль - за смаком

Чорний мелений перець - за смаком

Горіхи або родзинки для прикраси - 6 шт.

Відварити картоплю, яйця та буряк.

На тарілку викласти у формі кола натерту на великій тертці картоплю, посипати сіллю і меленим перцем. Полити її майонезом, посипати дрібно нарізаною цибулею.

Копчену курячу грудку нарізати на середні кубики й викласти на цибулю, полити майонезом. Далі йде шар з яєць, натертих на великій тертці, та майонезу.

Твердий сир нарізати пластинками і вирізати з них зірки, місяць та ялинку. Решту сиру і обрізки натерти на великій тертці – це наступний шар салату, полити його майонезом.

Далі викласти натертий на великій тертці буряк, долонями злегка притиснути з усіх боків, щоб салат зафіксував форму півсфери.

Змастити тонким шаром майонезу всю поверхню салату, прикрасити тертим жовтком, сирними "виробами". Також можна родзинками або горіхами зробити шишки на сирній ялинці. Відправити салат у холодильник мінімум на 2 години, а потім можна подавати до столу.

Салат із копченою грудкою

Грудка куряча варено-копчена - 300 г

Картопля - 3-4 шт.

Морква велика - 1 шт.

Цибуля біла - 0,5 шт.

Яйце куряче - 3 шт.

Сир твердий - 100 г

Майонез - 3-4 ст. л.

Сіль, перець чорний мелений - за бажанням

Картоплю і моркву потрібно помити під проточною водою, яйця та овочі відварити до готовності. Остудити й очистити овочі та яйця.

Дрібно нарізати цибулю, курячу грудинку нарізати дрібними кубиками.

Сир натерти на великій тертці.

На блюдо поставити сервірувальне кільце. Викласти першим шаром салату натерту картопля. Змастити її майонезом.

Наступний шар салату – нарізана копчена грудинка.

Щедро посипати курячу грудинку цибулею. Злегка змастити шар майонезом.

Далі викласти натерту моркву. Зверху – шар варених яєць. Змастити його майонезом, поперчити.

Посипати салат товстим шаром натертого твердого сиру. Зняти сервірувальне кільце, накрити харчовою плівкою й дати салату настоятися мінімум 15 хвилин.

Салат "Різдвяна свічка"

Ковбаса варена - 200 г

Сир "Фета" (бринза) - 160 г

Солоний огірок - 1 шт.

Відварені курячі яйця - 2 шт.

Твердий сир - 20 г

Майонез - 2 ч. л.

Кріп - 1 пучок

Сіль - 2 дрібки

Помідор - 0,5 шт.

Відварити курячі яйця протягом 15 хвилин й остудити.

Фету нарізати середніми кубиками та викласти у підготовлені келихи, піали або креманки.

Так само нарізати варену ковбасу й додати поверх фети. Якщо салат буде витримуватися в холодильнику, то обов'язково ковбасу відварити перед приготуванням упродовж 20-25 хвилин та остудити.

Солоний огірок (або мариновані) нарізати кубиками. Всипати їх на ковбасну нарізку в келихи.

Очистити остиглі відварні курячі яйця від шкаралупи. Ретельно промити їх у воді й подрібнити на тертці. Викласти поверх шару огірків.

Злегка присолити яйця і сформувати на них майонезну сіточку.

Промити пучок зелені кропу й дрібно нарізати. Викласти останній шар у келихи.

З сиру вирізати дві пластинки, а з помідора – полум'я свічок, прикрасити ними салат. Злегка остудити в холодильнику й подавати до столу.

Салат "Казкова поляна"

Грудка качина - 300 г

Кукурудза - 4 ст. л.

Яйце - 3 шт.

Огірки солоні (середні) - 2 шт.

Сир - 100 г

Цибуля зелена - 1 пучок

Майонез - 2 ст. л.

Сіль, перець - за смаком

Уцхо-сунелі - 1 ч. л.

Олія - 1-2 ст. л. (для смаження)

Салат (лист) - 2 шт.

Покласти відварюватися яйця. Качину грудку промити під прохолодною водою, обсушити. Нарізати її дрібними шматочками, додати перець та уцхо-сунелі, обсмажити на розжареній олії до рум'яної скоринки протягом 4-5 хвилин. Додати 0,5 склянки гарячої води і тушкувати під закритою кришкою протягом 10 хвилин.

Читайте такожРіздво 2021: найкращі колядки українською та російською мовамиВарені яйця остудити, очистити, нарізати кубиками. Зелену цибулю подрібнити, огірок нарізати кубиками, сир натерти на дрібній тертці.

У мисці з'єднайте половину тертого сиру, кукурудзу, огірок та яйця, перемішати. На блюдо для подачі покласти салатні листя, по краю – шматочки м'яса. У центр викласти салат, зверху посипати тертим сиром. Між м'ясом і сиром – подрібнену зелену цибулю.

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Автор: УНІАН