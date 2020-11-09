Смачні мариновані грибочки на зиму можна приготувати за 20 хвилин.

Зібрані в лісі гриби - ціле джерело корисних вітамінів і різних смаків. Щоб зберегти смакові якості і корисні елементи лісових дарів, рекомендуємо приготувати закуску з маринадом на зиму. Маринад підкреслить багатий смак грибів, зробить їх соковитими і ситними. Банку ароматних маринованих грибів можна відкрити в будь-який час року. Така закуска може прикрасити новорічне застілля.

Мариновані гриби з часником і спеціями

Гриби свіжі - 1 кг.

Часник - 5 зубків.

Вода - 500 мл.

Лавровий лист - 3 шт.

Перець духмяний - 6 горошин.

Мелений коріандр - 1 ч. ложка.

Гвоздика - 2 шт.

Цукор - 1.5 ст. ложки.

Сіль - 2 ч. ложки.

Оцет - 5 ст. ложок.

Олія рослинна - 3 ст. ложки.

Гриби обмити, очистити від бруду і висушити. Великі гриби розрізати на четвертини, маленькі залишити цілими. Скласти в каструлю, залити водою, покласти лавровий лист, духмяний перець, гвоздику і коріандр. Додати нарізаний пластинками часник, цукор, сіль, оцет і рослинну олію.

Після закипання варити 15-20 хвилин на невеликому вогні. Гриби повинні пустити сік і увібрати маринад. Вимкнути вогонь, остудити гриби, розкласти по банках.

Мариновані гриби з овочами на зиму

Печериці або інші гриби - 600 г.

Часник - 3 зубчики.

Цибуля - 1 шт.

Червоний болгарський перець - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Для маринаду:

Вода - 1 л.

Лавровий лист - 2 шт.

Запашний перець в зернах.

Сушений розмарин.

Оцет - 2 ст. л.

Сіль - 1 ч. л.

Цукор - 1 ст. л.

Рослинна олія - 1,5 ст. л.

Гриби помити і очистити, проварити в солоній воді 5 хвилин, відкинути на друшляк. Болгарський перець і моркву нарізати кубиками, цибулю півкільцями, часник невеликими шматочками.

Приготувати маринад: літр води довести до кипіння разом з лавровим листом, перцем і розмарином. Зняти з вогню, додати оцет, рослинну олію, сіль і цукор. Гриби викласти в глибокий посуд, зверху покласти овочі і залити гарячим маринадом. Накрити кришкою і відправити в холодильник на 12 годин. Можна їсти відразу або розкласти по банках і закрити на зиму.

Гриби мариновані в соєвому соусі з часником і кропом

Гриби - 400 г.

Кріп свіжий - 0,5 пучка.

Часник - 2 зубчики.

Олія соняшникова - 50 мл.

Соєвий соус - 2 ст. ложки.

Оцет яблучний - 1 ст. ложка.

Цукор - 1 ч. л.

Коріандр мелений - 0,5 ч. л.

Лавровий лист - 1 шт.

Сіль, перець.

Гриби промити, почистити, висипати в каструлю і залити 2 літрами води, посолити. Варити 10 хвилин після закипання, відкинути на друшляк і остудити. Кріп дрібно нарізати, часник подрібнити. У мисці змішати кріп, часник, соняшникова олія, соєвий соус, яблучний оцет, цукор, мелений коріандр, лавровий лист, щіпку солі і чорний мелений перець.

Залити гриби маринадом, накрити кришкою або плівкою, поставити в холодильник на 5-8 годин. Гриби готові до вживання.

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Автор: Катерина Пулатова