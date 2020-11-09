Зібрані в лісі гриби - ціле джерело корисних вітамінів і різних смаків. Щоб зберегти смакові якості і корисні елементи лісових дарів, рекомендуємо приготувати закуску з маринадом на зиму. Маринад підкреслить багатий смак грибів, зробить їх соковитими і ситними. Банку ароматних маринованих грибів можна відкрити в будь-який час року. Така закуска може прикрасити новорічне застілля.
Мариновані гриби з часником і спеціями
- Гриби свіжі - 1 кг.
- Часник - 5 зубків.
- Вода - 500 мл.
- Лавровий лист - 3 шт.
- Перець духмяний - 6 горошин.
- Мелений коріандр - 1 ч. ложка.
- Гвоздика - 2 шт.
- Цукор - 1.5 ст. ложки.
- Сіль - 2 ч. ложки.
- Оцет - 5 ст. ложок.
- Олія рослинна - 3 ст. ложки.
Гриби обмити, очистити від бруду і висушити. Великі гриби розрізати на четвертини, маленькі залишити цілими. Скласти в каструлю, залити водою, покласти лавровий лист, духмяний перець, гвоздику і коріандр. Додати нарізаний пластинками часник, цукор, сіль, оцет і рослинну олію.
Після закипання варити 15-20 хвилин на невеликому вогні. Гриби повинні пустити сік і увібрати маринад. Вимкнути вогонь, остудити гриби, розкласти по банках.
Мариновані гриби з овочами на зиму
- Печериці або інші гриби - 600 г.
- Часник - 3 зубчики.
- Цибуля - 1 шт.
- Червоний болгарський перець - 1 шт.
- Морква - 1 шт.
Для маринаду:
- Вода - 1 л.
- Лавровий лист - 2 шт.
- Запашний перець в зернах.
- Сушений розмарин.
- Оцет - 2 ст. л.
- Сіль - 1 ч. л.
- Цукор - 1 ст. л.
- Рослинна олія - 1,5 ст. л.
Гриби помити і очистити, проварити в солоній воді 5 хвилин, відкинути на друшляк. Болгарський перець і моркву нарізати кубиками, цибулю півкільцями, часник невеликими шматочками.
Приготувати маринад: літр води довести до кипіння разом з лавровим листом, перцем і розмарином. Зняти з вогню, додати оцет, рослинну олію, сіль і цукор. Гриби викласти в глибокий посуд, зверху покласти овочі і залити гарячим маринадом. Накрити кришкою і відправити в холодильник на 12 годин. Можна їсти відразу або розкласти по банках і закрити на зиму.
Гриби мариновані в соєвому соусі з часником і кропом
- Гриби - 400 г.
- Кріп свіжий - 0,5 пучка.
- Часник - 2 зубчики.
- Олія соняшникова - 50 мл.
- Соєвий соус - 2 ст. ложки.
- Оцет яблучний - 1 ст. ложка.
- Цукор - 1 ч. л.
- Коріандр мелений - 0,5 ч. л.
- Лавровий лист - 1 шт.
- Сіль, перець.
Гриби промити, почистити, висипати в каструлю і залити 2 літрами води, посолити. Варити 10 хвилин після закипання, відкинути на друшляк і остудити. Кріп дрібно нарізати, часник подрібнити. У мисці змішати кріп, часник, соняшникова олія, соєвий соус, яблучний оцет, цукор, мелений коріандр, лавровий лист, щіпку солі і чорний мелений перець.
Залити гриби маринадом, накрити кришкою або плівкою, поставити в холодильник на 5-8 годин. Гриби готові до вживання.
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