Така запіканка – чудова ідея для вечері в компанії близьких людей.

Запіканка з грибами – дуже смачна, ситна й ароматна страва. Гриби при цьому можна використовувати будь-які, на власний смак. Найчастіше грибну запіканку роблять із картоплею, проте можливі комбінації з іншими овочами або м’ясом.

Картопляна запіканка з грибами й свининою

Свинина - 500 г

Гриби - 300 г

Картопля - 500 г

Булочка - 60 г

Молоко - 100 мл

Цибулю - 2 шт.

Вершкове масло - 1 ст. л.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Твердий сир - 150 г

Рослинна олія - 2 ст. л.

Зелень - за смаком

Підготувати свинячий фарш, пропустивши м'ясо через м'ясорубку.

Читайте такожСоковита й ароматна буженина: як смачно запекти свинину в духовціЗамочити булочку в молоці. Все змішати, попередньо віджавши хліб від зайвого молока.

Нарізати цибулю та гриби. Обсмажити в олії цибулю, потім додати до них фарш, теж обсмажити. Покласти гриби, перець, сіль, смажити ще близько 20 хвилин.

Відварити картоплю, дрібно нарізати зелень.

З вареної картоплі зробити пюре, змішати з молоком (50-70 мл) та маслом, поперчити й посолити. Вмішати рубану зелень.

На дрібній тертці натерти сир.

Перекласти фарш із грибами в форму, зверху – картопляне пюре. Присипати тертим сиром й запікати за температури 180°С впродовж 15-20 хвилин.

Запіканка з куркою та грибами

Картопля - 1 кг

Куряче філе - 500 г

Печериці - 250 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Черемша - 0,5 пучка

Олія - ​​3 ст. л.

Сіль і перець чорний мелений - за смаком

Сир твердий тертий - 2-3 ст. л.

Всі овочі та куряче філе помити, обсушити. Картоплю почистити, помити й залити чистою водою. Нарізати картоплю і відварити у підсоленій воді до готовності.

Цибулю обсмажити до готовності на олії. Додати нарізані дрібними кубиками гриби, готувати 5 хвилин. Додати нарізану черемшу (замість неї можна додати зубчик часнику).

Нарізати дрібними кубиками куряче філе, додати в сковороду й готувати 1-2 хвилини. Філе має лише злегка побіліти, адже воно ще буде запікатися.

Злити із відвареної картоплі воду, приготувати пюре, додати трішки молока.

Форму для запікання злегка змастити олією, викласти шар картопляного пюре. На картоплю викласти курку з грибами. Зверху викласти решту картоплі.

Верх запіканки посипати тертим твердим сиром. Запікати за температури 190°С у режимі верхнього та нижнього нагріву 30 хвилин.

Запіканка з грибами й броколі

Броколі - 200 г

Печериці - 150 г

Яйця - 5 шт.

Молоко - 0,5 ст.

Борошно - 0,5 ст.

Твердий сир - 100 г

Сіль - за смаком

Олія - 2 ст. л.

Капусту броколі відварити у підсоленій воді до напівготовності. Розділити на суцвіття, викласти у вогнетривку форму, розподіливши рівномірно по всьому дну.

Читайте такожЯк смачно приготувати свинячу печінку – найкращі рецептиГриби добре промити під холодною проточною водою, нарізати скибочками або на чверть. Викласти їх у форму, поверх капусти. Скропити все олією.

Курячі яйця збити з молоком, посолити за смаком. Додати просіяне борошно (частинами, щоб не утворилося грудочок) та перемішати.

Невелику кількість тертого сиру відкласти для посипання запіканки зверху. Решту додати в тісто, перемішати виделкою.

Залити капусту броколі та гриби отриманим тістом. Присипати рештою тертого сиру.

Форму загорнути фольгою або накрити кришкою. Випікати запіканку в духовці за температури 180°С градусів близько 30 хвилин. Перед подачею запіканку трохи остудити, порційно нарізати та подавати до столу.

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Автор: УНІАН