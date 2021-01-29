Таке м’ясо чудово поєднується з будь-яким гарніром.

Бефстроганов являє собою дрібно нарізану м’якоть яловичини, обсмажену й тушковану в сметанному соусі або просто залиту ним. Тонкі брусочки яловичини виходять дуже ніжними і смачними, а густий темний соус довершує смак страві страви.

Страва (з французького Bœuf Stroganoff - яловичина по-строганівськи) також може зустрітися під назвами "М'ясо по-строганівськи", "Яловичина по-строганівськи", "Беф-Строганов".

Бефстроганов

Яловичина - 600 г

Вершки 10% - 200 г

Томатна паста - 70 г

Цибуля - 1 шт.

Пшеничне борошно - 2 ст. л.

Рослинна олія - 1-2 ст. л.

Сіль, чорний перець - за смаком

Шматок яловичини нарізати широкими пластинами, потім – поперек волокон брусками завтовшки в сантиметр. Далі панірувати м'ясну нарізку в борошні.

Читайте такожЯк смачно запекти минтая в духовці – рецепти апетитної рибкиОбсмажити в олії до золотистого кольору цибулю.

Додати припорошені борошном шматочки м'яса, перемішати. Смажити 2-3 хвилини.

Влити молочні вершки й додати томатну пасту, посолити. Перемішати і тушкувати під кришкою хвилин 20-30, орієнтуючись на жорсткість яловичини.

Наприкінці готування поперчити бефстроганов за смаком.

Подавати страву краще гарячою, оскільки тепле блюдо втрачає у смаку, а соус стає "застиглим". Чудовим гарніром до бефстроганова буде картопляне пюре, макарони або рис.

Бефстроганов з яловичини із грибами

Яловичина (вирізка) - 500 г

Печериці - 200 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Борошно - 2 ст. л.

Сметана - 3 ст. л.

Олія - 3-4 ст. л.

Сіль, чорний мелений перець - за смаком

М'якоть яловичини вимити і нарізати тонкими смужками проти волокон.

Розігріти на сковороді 2 столові ложки олії й обсмажити м'ясо на великому вогні, близько 5 хвилин, щоб воно злегка підрум'янилося.

Додати в м'ясо борошно й перемішавши, зняти м'ясо з вогню буквально через 1 хвилину.

Дрібно нарізати печериці. Ріпчасту цибулю очистити та нарізати півкільцями. Обсмажити цибулю на олії впродовж близько 4-5 хвилин.

Додати до цибулі гриби, перемішати та обсмажувати до випаровування рідини періодично помішуючи, приблизно 5-7 хвилин.

Додати до овочів обсмажене раніше м'ясо. Поверх м'яса викласти сметану і перемішати, посолити та поперчити. Влити 2 склянки гарячої води, ще раз перемішати, накрити кришкою й залишити тушкуватися на 30 хвилин.

Подавати бефстроганов із макаронами або рисом.

Вас також можуть зацікавити інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН