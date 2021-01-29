Бефстроганов являє собою дрібно нарізану м’якоть яловичини, обсмажену й тушковану в сметанному соусі або просто залиту ним. Тонкі брусочки яловичини виходять дуже ніжними і смачними, а густий темний соус довершує смак страві страви.
Страва (з французького Bœuf Stroganoff - яловичина по-строганівськи) також може зустрітися під назвами "М'ясо по-строганівськи", "Яловичина по-строганівськи", "Беф-Строганов".
Бефстроганов
- Яловичина - 600 г
- Вершки 10% - 200 г
- Томатна паста - 70 г
- Цибуля - 1 шт.
- Пшеничне борошно - 2 ст. л.
- Рослинна олія - 1-2 ст. л.
- Сіль, чорний перець - за смаком
Шматок яловичини нарізати широкими пластинами, потім – поперек волокон брусками завтовшки в сантиметр. Далі панірувати м'ясну нарізку в борошні.
Читайте такожЯк смачно запекти минтая в духовці – рецепти апетитної рибкиОбсмажити в олії до золотистого кольору цибулю.
Додати припорошені борошном шматочки м'яса, перемішати. Смажити 2-3 хвилини.
Влити молочні вершки й додати томатну пасту, посолити. Перемішати і тушкувати під кришкою хвилин 20-30, орієнтуючись на жорсткість яловичини.
Наприкінці готування поперчити бефстроганов за смаком.
Подавати страву краще гарячою, оскільки тепле блюдо втрачає у смаку, а соус стає "застиглим". Чудовим гарніром до бефстроганова буде картопляне пюре, макарони або рис.
Бефстроганов з яловичини із грибами
- Яловичина (вирізка) - 500 г
- Печериці - 200 г
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Борошно - 2 ст. л.
- Сметана - 3 ст. л.
- Олія - 3-4 ст. л.
- Сіль, чорний мелений перець - за смаком
М'якоть яловичини вимити і нарізати тонкими смужками проти волокон.
Розігріти на сковороді 2 столові ложки олії й обсмажити м'ясо на великому вогні, близько 5 хвилин, щоб воно злегка підрум'янилося.
Додати в м'ясо борошно й перемішавши, зняти м'ясо з вогню буквально через 1 хвилину.
Дрібно нарізати печериці. Ріпчасту цибулю очистити та нарізати півкільцями. Обсмажити цибулю на олії впродовж близько 4-5 хвилин.
Додати до цибулі гриби, перемішати та обсмажувати до випаровування рідини періодично помішуючи, приблизно 5-7 хвилин.
Додати до овочів обсмажене раніше м'ясо. Поверх м'яса викласти сметану і перемішати, посолити та поперчити. Влити 2 склянки гарячої води, ще раз перемішати, накрити кришкою й залишити тушкуватися на 30 хвилин.
Подавати бефстроганов із макаронами або рисом.
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