Запечене м’ясо птиці чудово поєднується з різноманітними соусами.

Апетитні курячі стегенця з хрусткою скоринкою, запечені в духовці, – це неймовірно смачно! До того ж їх зовсім нескладно готувати.

Смачну страва для обіду або вечері можна приготувати з овочами, загалом подавати з будь-яким гарніром на власний смак. Соковите м'ясо птиці чудово поєднується з соусом із сметани, томатної пасти або гірчиці.

Запечені курячі стегенця

Курячі стегна - 8 штук

Велика нейодована сіль - 2 ч. л.

Мелений чорний перець - дрібка

Чебрець - ч. л. без гірки

Рослинна олія - 2 ст. л. (краще оливкова)

Насамперед потрібно відрізати зі стегенець усі "некрасиві" частини. Обрізати зсередини шкіру так, щоб вона виглядала акуратно на стегні.

Читайте такожНіжний паштет з курячої печінки: як приготувати смачну закускуЗмішати сіль, перець та чебрець.

Викласти стегенця на деко, посипати зверху сумішшю.

Перевернути шматочки й посипати з іншого боку. Слід добре втирати суміш з усіх боків стегенець, добре їх нею посипати.

Зверху полити олією. Добре втирати її з усіх боків.

Розкласти всі стегенця шкірою вгору так, щоб між шматочками була відстань. Розправити зверху шкіру, щоб вона красиво присмажилася.

Відправити деко у духовку, попередньо розігріту до 210°С. Через 10 хвилин змастити пензликом стегенця жиром, який витопився, і зменшити температуру до 180°С. Змащувати стегенця треба жиром ще двічі через 10 хвилин і ще раз через 5 хвилин. Загалом вони готуватимуться 35 хвилин.

Далі ввімкнути верхній гриль на максимальну температуру. Підняти деко на верхню полицю і запікати стегенця ще 2 хвилини. Слід уважно стежити, щоб не спалити їх. Дістати стегенця або дати їм постояти ще хвилину.

Курячі стегенця з сиром під часниковим соусом

Курячі стегна - 1 кг (6 шт.)

Сир твердий - 120 г

Сметана - 3 ст. л.

Майонез - 3 ст. л.

Часник - 3 зубчики

Сіль - 0,5 ч. л.

Приправа для курки - 1 ч. л.

Перець мелений (суміш перців) - за смаком

Кріп свіжий - 2-3 гілочки

Олія (для змащування форми) - 2 ст. л.

Увімкнути духовку, щоб розігрівалася до 200°С. Форму для запікання застелити фольгою й змастити її олією.

Курячі стегенця промити та висушити паперовим рушником. Викласти їх у форму шкірою вгору. Посолити м'ясо з усіх боків і натерти сумішшю спецій для курки.

Твердий сир нарізати тонкими пластинами.

Акуратно відокремити шкіру від стегенця. Викласти кілька пластин сиру на м'ясо й накрити курячою шкірою. Так само підготувати інші стегенця.

Кріп промити, обсушити та дрібно нарізати. Часник очистити і подрібнити.

Для часникового соусу змішати в глибокій мисці майонез, сметану, суміш перців, кріп та часник. Ложкою перемішати всі компоненти у густий однорідний соус.

Нанести по 1 чайній ложці з гіркою соусу на кожен шматочок курки і розмазати по всій поверхні.

Запікати курячі стегна в розігрітій духовці впродовж 40 хвилин. Якщо м'ясо зверху швидко зарум'янилося – варто накрити його фольгою. Готовність перевіряти, проткнувши ножем найтовстіший шматочок стегенця: якщо випливає прозорий сік, то курка готова.

Курячі стегенця в гірчичному маринаді

Курячі стегна - 4 шт.

Часник - 4 зубці

Соєвий соус - 2 ст. л.

Гірчиця міцна - 1 ч. л.

Соняшникова олія - 3 ст. л.

Приправа карі - 1 ч. л.

Насіння кунжуту - 1 ст. л.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Приготування маринаду. У невеликій мисці з'єднати соєвий соус, міцну гірчицю, приправу карі та олію без запаху. Одну столову ложку олії залишити для додавання в фольгу.

Читайте такожАпетитні м’ясні тефтелі з рисом: як приготувати ситну стравуДодати зубчики часнику. Перемішати приготований маринад.

Курячі стегна посолити та поперчити.

Змастити їх приготовленим маринадом і залишити в такому вигляді на кілька годин.

Два пласти алюмінієвої фольги розкласти на столі хрест-навхрест блискучим боком усередину. Викласти у середину фольги стегенця з маринадом. Сюди ж влити залишки столову ложку соняшникової олії.

Герметично загорнути обидва пласти. Викласти їх у форму або на деко, налити склянку води. Відправити запікатися в духовку близько 35-40 хвилин. Для великих стегон або старої птиці час запікання буде більшим.

Аби отримати підсмажені стегенця, фольгу розгорнути й запікати в розгорнутому вигляді до утворення скоринки – 15-20 хвилин. Зверху посипати стегенця кунжутом.

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Автор: УНІАН