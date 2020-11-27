Апетитні курячі стегенця з хрусткою скоринкою, запечені в духовці, – це неймовірно смачно! До того ж їх зовсім нескладно готувати.
Смачну страва для обіду або вечері можна приготувати з овочами, загалом подавати з будь-яким гарніром на власний смак. Соковите м'ясо птиці чудово поєднується з соусом із сметани, томатної пасти або гірчиці.
Запечені курячі стегенця
- Курячі стегна - 8 штук
- Велика нейодована сіль - 2 ч. л.
- Мелений чорний перець - дрібка
- Чебрець - ч. л. без гірки
- Рослинна олія - 2 ст. л. (краще оливкова)
Насамперед потрібно відрізати зі стегенець усі "некрасиві" частини. Обрізати зсередини шкіру так, щоб вона виглядала акуратно на стегні.
Читайте такожНіжний паштет з курячої печінки: як приготувати смачну закускуЗмішати сіль, перець та чебрець.
Викласти стегенця на деко, посипати зверху сумішшю.
Перевернути шматочки й посипати з іншого боку. Слід добре втирати суміш з усіх боків стегенець, добре їх нею посипати.
Зверху полити олією. Добре втирати її з усіх боків.
Розкласти всі стегенця шкірою вгору так, щоб між шматочками була відстань. Розправити зверху шкіру, щоб вона красиво присмажилася.
Відправити деко у духовку, попередньо розігріту до 210°С. Через 10 хвилин змастити пензликом стегенця жиром, який витопився, і зменшити температуру до 180°С. Змащувати стегенця треба жиром ще двічі через 10 хвилин і ще раз через 5 хвилин. Загалом вони готуватимуться 35 хвилин.
Далі ввімкнути верхній гриль на максимальну температуру. Підняти деко на верхню полицю і запікати стегенця ще 2 хвилини. Слід уважно стежити, щоб не спалити їх. Дістати стегенця або дати їм постояти ще хвилину.
Курячі стегенця з сиром під часниковим соусом
- Курячі стегна - 1 кг (6 шт.)
- Сир твердий - 120 г
- Сметана - 3 ст. л.
- Майонез - 3 ст. л.
- Часник - 3 зубчики
- Сіль - 0,5 ч. л.
- Приправа для курки - 1 ч. л.
- Перець мелений (суміш перців) - за смаком
- Кріп свіжий - 2-3 гілочки
- Олія (для змащування форми) - 2 ст. л.
Увімкнути духовку, щоб розігрівалася до 200°С. Форму для запікання застелити фольгою й змастити її олією.
Курячі стегенця промити та висушити паперовим рушником. Викласти їх у форму шкірою вгору. Посолити м'ясо з усіх боків і натерти сумішшю спецій для курки.
Твердий сир нарізати тонкими пластинами.
Акуратно відокремити шкіру від стегенця. Викласти кілька пластин сиру на м'ясо й накрити курячою шкірою. Так само підготувати інші стегенця.
Кріп промити, обсушити та дрібно нарізати. Часник очистити і подрібнити.
Для часникового соусу змішати в глибокій мисці майонез, сметану, суміш перців, кріп та часник. Ложкою перемішати всі компоненти у густий однорідний соус.
Нанести по 1 чайній ложці з гіркою соусу на кожен шматочок курки і розмазати по всій поверхні.
Запікати курячі стегна в розігрітій духовці впродовж 40 хвилин. Якщо м'ясо зверху швидко зарум'янилося – варто накрити його фольгою. Готовність перевіряти, проткнувши ножем найтовстіший шматочок стегенця: якщо випливає прозорий сік, то курка готова.
Курячі стегенця в гірчичному маринаді
- Курячі стегна - 4 шт.
- Часник - 4 зубці
- Соєвий соус - 2 ст. л.
- Гірчиця міцна - 1 ч. л.
- Соняшникова олія - 3 ст. л.
- Приправа карі - 1 ч. л.
- Насіння кунжуту - 1 ст. л.
- Сіль, перець чорний мелений - за смаком
Приготування маринаду. У невеликій мисці з'єднати соєвий соус, міцну гірчицю, приправу карі та олію без запаху. Одну столову ложку олії залишити для додавання в фольгу.
Читайте такожАпетитні м’ясні тефтелі з рисом: як приготувати ситну стравуДодати зубчики часнику. Перемішати приготований маринад.
Курячі стегна посолити та поперчити.
Змастити їх приготовленим маринадом і залишити в такому вигляді на кілька годин.
Два пласти алюмінієвої фольги розкласти на столі хрест-навхрест блискучим боком усередину. Викласти у середину фольги стегенця з маринадом. Сюди ж влити залишки столову ложку соняшникової олії.
Герметично загорнути обидва пласти. Викласти їх у форму або на деко, налити склянку води. Відправити запікатися в духовку близько 35-40 хвилин. Для великих стегон або старої птиці час запікання буде більшим.
Аби отримати підсмажені стегенця, фольгу розгорнути й запікати в розгорнутому вигляді до утворення скоринки – 15-20 хвилин. Зверху посипати стегенця кунжутом.
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