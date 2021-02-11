Яловичина по-строгановськи - це страва, що виникла саме в Одесі.

Відомий одеський ресторатор, власник ресторанів "Тавернетта", "Дача" і мережі кафе "Компот" Савва Лібкін показав і розповів, як готується класична версія популярного бефстроганова.

Покроковий відеорецепт уже можна знайти на YouTube-каналі ресторатора.

До слова, бефстроганов або яловичина по-строгановськи – це страва, що виникла в Одесі.

Граф Олександр Строганов був губернатором цього краю, почесним одеситом і тримав "відкритий" стіл, куди могли приходити всі бажаючі. Саме там вперше подали бефстроганов.

Бефстроганов за рецептом Савви Лібкіна

Інгредієнти:

500 г яловичої вирізки

1 головка ріпчастої цибулі

150 мл вершків

150 мл грибного відвару

сушені гриби, свіжі або заморожені білі гриби і сморчки

50 г пшеничного борошна вищого сорту

50 г топленого вершкового масла

сіль і чорний перець за смаком

Приготування бефстроганова

Беремо вирізку яловичини. Нарізане соломкою філе не солимо, злегка паніруємо в борошні (як порізати філе соломкою просто й швидко – дивіться на відео).

Ріжемо цибулю, білі гриби та зварені сморчки. Сморчки важливо попередньо замочити на 6 годин, а вже потім варити.

Кидаємо вершкове масло на сковороду, розігріваємо, додаємо цибулю. Додаємо гриби. Солимо, перчимо. Додаємо відвар із білих грибів і вершки.

Обсмажуємо на сковороді порізане соломкою м'ясо.

Обсмажене м'ясо об'єднуємо з гарячим соусом.

Варимо картоплю. Злегка підсушуємо, щоб уся волога пішла. Товчемо картоплю на пюре. Додаємо у пюре крижане вершкове масло, нарізане кубиками.

М'ясо викладаємо до пюре. Приємного апетиту!

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Автор: УНІАН