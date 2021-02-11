Відомий одеський ресторатор, власник ресторанів "Тавернетта", "Дача" і мережі кафе "Компот" Савва Лібкін показав і розповів, як готується класична версія популярного бефстроганова.
Покроковий відеорецепт уже можна знайти на YouTube-каналі ресторатора.
До слова, бефстроганов або яловичина по-строгановськи – це страва, що виникла в Одесі.
Граф Олександр Строганов був губернатором цього краю, почесним одеситом і тримав "відкритий" стіл, куди могли приходити всі бажаючі. Саме там вперше подали бефстроганов.
Бефстроганов за рецептом Савви Лібкіна
Інгредієнти:
- 500 г яловичої вирізки
- 1 головка ріпчастої цибулі
- 150 мл вершків
- 150 мл грибного відвару
- сушені гриби, свіжі або заморожені білі гриби і сморчки
- 50 г пшеничного борошна вищого сорту
- 50 г топленого вершкового масла
- сіль і чорний перець за смаком
Приготування бефстроганова
Беремо вирізку яловичини. Нарізане соломкою філе не солимо, злегка паніруємо в борошні (як порізати філе соломкою просто й швидко – дивіться на відео).
Ріжемо цибулю, білі гриби та зварені сморчки. Сморчки важливо попередньо замочити на 6 годин, а вже потім варити.
Кидаємо вершкове масло на сковороду, розігріваємо, додаємо цибулю. Додаємо гриби. Солимо, перчимо. Додаємо відвар із білих грибів і вершки.
Обсмажуємо на сковороді порізане соломкою м'ясо.
Обсмажене м'ясо об'єднуємо з гарячим соусом.
Варимо картоплю. Злегка підсушуємо, щоб уся волога пішла. Товчемо картоплю на пюре. Додаємо у пюре крижане вершкове масло, нарізане кубиками.
М'ясо викладаємо до пюре. Приємного апетиту!
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