Така свинина виходить ніжною, м'якою й неймовірно смачною!

Стейк (від давньогрецького "смажити") являє собою якісно приготований товстий шматок м'яса, що вирізали з туші тварини поперек волокон. Ще недавно стейком називали виключно смажену яловичину, однак нині його готують і зі свинини, і з, наприклад, риби.

Приготовлений зі свинини стейк зі свинини має багатий аромат та чудовий смак, є неймовірно соковитим і водночас з хрусткою апетитною скоринкою.

Стейк зі свинини

Свинина - 700 г

Соєвий соус - 4 ст. л.

Коньяк - 5 ст. л.

Бальзамічний оцет - 0.5 ст. л.

Сіль, перець чорний - за смаком

Бульйон (м'ясний) - 100 мл

Цибуля ріпчаста (середнього розміру) - 1 шт.

Масло вершкове - 3 ст. л.

Олія - 2 ст. л.

Нарізати м'ясо поперек волокон шматками товщиною 2-2,5 см. Добре поперчити шматки м'яса з обох боків. Змішати соєвий соус з 2 ст. л. коньяку і 0,5 ст. л. бальзамічного оцту й залити м'ясо. Ретельно перемішати, щоб кожен шматок був покритий маринадом. Залишити в холодному місці мінімум на 2 години.

Читайте такожСмачні салати з креветками: рецепти яскравої й оригінальної стравиПриготування соусу. Ріпчасту цибулю почистити і дрібно нарізати. На сковороді розігріти 1 ст. л. олії. Додати нарізану цибулю, приправити сіллю та перцем, обсмажити на середньому вогні до золотистого кольору. Дуже акуратно додати 3 ст. л. коньяку.

Коли рідина від алкоголю випарується, додати м'ясний бульйон і готувати ще 3 хвилини. Зняти соус з вогню, додати 1 ст. л. холодного вершкового масла й розмішати до його повного розчинення. За бажанням соус можна зробити більш однорідним за допомогою блендера.

На сковороді на середньому вогні розігріти 1 ст. л. олії та 2 ст. л. вершкового масла. Обсмажити свинину по 3 хвилини з кожного боку. Просмажити стейк, але не пересмажити, інакше м'ясо буде сухим. Залишити м’ясо під закритою кришкою на кілька хвилин після приготування. До м'яса подати соус.

Стейк зі свинини на грилі

Свинина для стейків - 1,6-2 кг

Цибуля - 1 велика головка

Перець духмяний - за смаком

Бальзамічний оцет - 1-2 ст. л.

Сіль морська - за смаком

Нарізати свинячу шию поперек волокон на стейки товщиною 2-3 см. Зробити у шматках кілька проколів виделкою для кращого маринування і просмажування.

Подрібнити перець і натерти ним та бальзамічним оцтом стейки.

Цибулю дрібно нарізати та покрити нею стейки з усіх боків. Скласти стейки в герметичні контейнери, щоб м’ясо замаринувалося.

Прибрати зі шматків м'яса цибулю й трохи посолити. Помістити підготовлені стейки на решітку для гриля й зафіксувати.

Смажити стейки над розжареним вугіллям, періодично перевертаючи з боку на бік, до повної готовності – під час проколу має виділятися прозорий сік (без крові).

Стейк зі свинини на кістці

Стейк свинячий - 1 шт.

Сік лимона - 1 ст. л.

Оливкова олія - 1 ст. л.

Перець чорний - 1 ч. л.

Перець червоний - 1 ч. л.

Паприка - 1 ч. л.

Сіль - 1 ч. л.

Трави - за смаком

Свинину помити й обсушити паперовими рушниками, щоб м'ясо було сухим.

Читайте такожСоковита свиняча рулька: як приготувати апетитну стравуДалі м'ясо слід замаринувати, втерши у нього спеції. Покласти м'ясо на пекарській папір або на дошку. Спочатку втерти у м'ясо сіль, далі – чорний перець. Після чорного перцю втерти червоний з усіх боків у стейк. Після цього втерти у нього паприку, не шкодуючи її, адже вона чудово підходить до м’яса.

Усі спеції прилипли і починають вбиратися у м'ясо. Тепер можна додати сік лимона, добре змочивши ним весь шматочок. Далі акуратно змастити стейк з усіх боків оливковою олією. І наостанок посипати м'ясо чебрецем, так само втираючи і вминаючи його в стейк.

Загорнути м'ясо в папір для випічки і трішки його відбити, щоб тільки маринад краще вбирався у стейк. Залишити свинячий стейк на кістки маринуватися на 20-30 хвилин.

Розігріти суху сковороду й почати смажити м'ясо. Спершу потримати 5-7 хвилин на одному боці. Потім перевернути стейк і стільки ж посмажити на іншому боці. М'ясні соки запечаталися, значить – м'ясо вже майже готове.

Обсмажити м'ясо з двох боків ще по 3 хвилини, зняти з вогню і дати стейку відпочити 10 хвилин. Потім можна насолоджуватися чудовим соковитим і ароматним м'ясом.

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Автор: УНІАН