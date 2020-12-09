Стейк (від давньогрецького "смажити") являє собою якісно приготований товстий шматок м'яса, що вирізали з туші тварини поперек волокон. Ще недавно стейком називали виключно смажену яловичину, однак нині його готують і зі свинини, і з, наприклад, риби.
Приготовлений зі свинини стейк зі свинини має багатий аромат та чудовий смак, є неймовірно соковитим і водночас з хрусткою апетитною скоринкою.
Стейк зі свинини
- Свинина - 700 г
- Соєвий соус - 4 ст. л.
- Коньяк - 5 ст. л.
- Бальзамічний оцет - 0.5 ст. л.
- Сіль, перець чорний - за смаком
- Бульйон (м'ясний) - 100 мл
- Цибуля ріпчаста (середнього розміру) - 1 шт.
- Масло вершкове - 3 ст. л.
- Олія - 2 ст. л.
Нарізати м'ясо поперек волокон шматками товщиною 2-2,5 см. Добре поперчити шматки м'яса з обох боків. Змішати соєвий соус з 2 ст. л. коньяку і 0,5 ст. л. бальзамічного оцту й залити м'ясо. Ретельно перемішати, щоб кожен шматок був покритий маринадом. Залишити в холодному місці мінімум на 2 години.
Читайте такожСмачні салати з креветками: рецепти яскравої й оригінальної стравиПриготування соусу. Ріпчасту цибулю почистити і дрібно нарізати. На сковороді розігріти 1 ст. л. олії. Додати нарізану цибулю, приправити сіллю та перцем, обсмажити на середньому вогні до золотистого кольору. Дуже акуратно додати 3 ст. л. коньяку.
Коли рідина від алкоголю випарується, додати м'ясний бульйон і готувати ще 3 хвилини. Зняти соус з вогню, додати 1 ст. л. холодного вершкового масла й розмішати до його повного розчинення. За бажанням соус можна зробити більш однорідним за допомогою блендера.
На сковороді на середньому вогні розігріти 1 ст. л. олії та 2 ст. л. вершкового масла. Обсмажити свинину по 3 хвилини з кожного боку. Просмажити стейк, але не пересмажити, інакше м'ясо буде сухим. Залишити м’ясо під закритою кришкою на кілька хвилин після приготування. До м'яса подати соус.
Стейк зі свинини на грилі
- Свинина для стейків - 1,6-2 кг
- Цибуля - 1 велика головка
- Перець духмяний - за смаком
- Бальзамічний оцет - 1-2 ст. л.
- Сіль морська - за смаком
Нарізати свинячу шию поперек волокон на стейки товщиною 2-3 см. Зробити у шматках кілька проколів виделкою для кращого маринування і просмажування.
Подрібнити перець і натерти ним та бальзамічним оцтом стейки.
Цибулю дрібно нарізати та покрити нею стейки з усіх боків. Скласти стейки в герметичні контейнери, щоб м’ясо замаринувалося.
Прибрати зі шматків м'яса цибулю й трохи посолити. Помістити підготовлені стейки на решітку для гриля й зафіксувати.
Смажити стейки над розжареним вугіллям, періодично перевертаючи з боку на бік, до повної готовності – під час проколу має виділятися прозорий сік (без крові).
Стейк зі свинини на кістці
- Стейк свинячий - 1 шт.
- Сік лимона - 1 ст. л.
- Оливкова олія - 1 ст. л.
- Перець чорний - 1 ч. л.
- Перець червоний - 1 ч. л.
- Паприка - 1 ч. л.
- Сіль - 1 ч. л.
- Трави - за смаком
Свинину помити й обсушити паперовими рушниками, щоб м'ясо було сухим.
Читайте такожСоковита свиняча рулька: як приготувати апетитну стравуДалі м'ясо слід замаринувати, втерши у нього спеції. Покласти м'ясо на пекарській папір або на дошку. Спочатку втерти у м'ясо сіль, далі – чорний перець. Після чорного перцю втерти червоний з усіх боків у стейк. Після цього втерти у нього паприку, не шкодуючи її, адже вона чудово підходить до м’яса.
Усі спеції прилипли і починають вбиратися у м'ясо. Тепер можна додати сік лимона, добре змочивши ним весь шматочок. Далі акуратно змастити стейк з усіх боків оливковою олією. І наостанок посипати м'ясо чебрецем, так само втираючи і вминаючи його в стейк.
Загорнути м'ясо в папір для випічки і трішки його відбити, щоб тільки маринад краще вбирався у стейк. Залишити свинячий стейк на кістки маринуватися на 20-30 хвилин.
Розігріти суху сковороду й почати смажити м'ясо. Спершу потримати 5-7 хвилин на одному боці. Потім перевернути стейк і стільки ж посмажити на іншому боці. М'ясні соки запечаталися, значить – м'ясо вже майже готове.
Обсмажити м'ясо з двох боків ще по 3 хвилини, зняти з вогню і дати стейку відпочити 10 хвилин. Потім можна насолоджуватися чудовим соковитим і ароматним м'ясом.
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