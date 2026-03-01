Іран на власному досвіді відчув, що означає 'дружба Путіна', - Politico

Якщо переговори про мир в Україні за посередництва США проваляться, у Москви будуть готові аргументи.

Іран став черговим союзником Росії після Сирії та Венесуели, який на власному досвіді відчув, що "дружба Путіна" має свої межі.

Як пише Politico, у вирішальні моменти реакція Кремля на проблеми країн-союзників була вкрай млявою. Так, наприкінці 2024 року сирійський президент Башар Асад дізнався, що російська підтримка не гарантує виживання його режиму, коли повстанські сили увірвалися в Дамаск. Венесуельський президент Ніколас Мадуро, який перебуває в американській в'язниці з початку цього року, також не дочекався появи Кремля в годину потреби.

"А 28 лютого під час штурму Тегерана був убитий верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї, і тепер Іран загрожує стати черговим прикладом невідповідності між гучними заявами Кремля перед обличчям американської гегемонії і реальним світом, де ця гегемонія все частіше проявляється у всій красі", - наголошується в статті.

Тільки символічна підтримка

Ще минулого літа, під час 12-денної війни Ірану з Ізраїлем, що включала масовану атаку США на іранські ядерні об'єкти, високопоставлені російські чиновники також виступили із заявами про засудження, але не вжили жодних заходів.

У наступні місяці Москва намагалася мінімізувати збитки. Вона захищала право ісламського режиму на придушення протестів, а в грудні Росія погодилася надати Тегерану сучасні переносні зенітні ракетні комплекси на суму 500 мільйонів євро. Москва також публічно позиціонувала себе як посередника між США та Іраном:

"Але коли в суботу справа дійшла до вирішального моменту, про військову допомогу Москви Тегерану не було й мови".

Водночас, формально Росія і не зобов'язана цього робити, зазначає Politico. Хоча Росія та Іран у квітні 2025 року підписали договір про стратегічне партнерство, він не містив пункту про взаємну оборону.

У чому полягає тактика Москви

Нездатність Росії втрутитися в ситуацію в Ірані, безсумнівно, завдає удару по репутації країни на світовій арені. Але це також може принести деякі переваги, зазначає Politico.

Москва сподіватиметься відвернути увагу від себе, підкресливши нездатність Заходу – і особливо США – відповідати міжнародним нормам. Це також, ймовірно, зміцнить жорстку позицію Кремля щодо України. І якщо переговори про мир в Україні за посередництва США проваляться, у Москви будуть готові аргументи.

Фьодор Лук'янов, російський радник із зовнішньої політики в Кремлі, навіть припустив, що події в Ірані показують, що дипломатія з Трампом була "абсолютно безглуздою". І, схоже, Москва сподівається, що саме цей посил дійде до її союзників, що залишилися, а не її власна бездіяльність, зазначає Politico.

Росія та Іран

Експерти відзначають, що після ударів Ізраїлю і США Тегеран більше не зможе передати Москві ракети для війни проти України.

Фактично РФ втрачає чергового свого військового партнера і партнера по клубу нафтових трейдерів, які могли диктувати ціни на ринку. І єдиний, хто зараз залишився у Москви зі стабільних друзів - це Північна Корея.

