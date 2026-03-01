У Китаї зробили заяву щодо ударів Ізраїлю та США по Ірану

В МЗС країни наголосили, що Китай послідовно виступає за дотримання цілей і принципів Статуту ООН.

Китай засудив напад та вбивство верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Як зазначили у пресслужбі МЗС країни, це є грубим порушенням суверенітету та безпеки Ірану, що "суперечить цілям і принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй та основним нормам міжнародних відносин".

"Китай рішуче виступає проти цього акту та засуджує його. Ми закликаємо негайно припинити військові операції, уникнути подальшої ескалації напруженості та спільно підтримувати мир і стабільність на Близькому Сході та в усьому світі", - йдеться у повідомленні.

Також у пресслужбі повідомили, що міністр закордонних справ Ван Ї провів телефонну розмову зі своїм колегою Сергієм Лавровим.

За словами Ван Ї, за ініціативою Китаю та РФ Рада Безпеки ООН вчора скликала екстрене засідання щодо поточної ситуації в Ірані.

"Китай послідовно виступає за дотримання цілей і принципів Статуту ООН і виступає проти застосування сили в міжнародних відносинах. Атаки, здійснені США та Ізраїлем проти Ірану під час переговорного процесу між Іраном і США, є неприйнятними. Відверте вбивство лідера суверенної держави та підбурювання до зміни режиму є неприйнятними. Ці дії порушують міжнародне право та основні норми міжнародних відносин. Конфлікт поширився на всю Перську затоку, що може штовхнути Близький Схід у небезпечну прірву. Китай глибоко стурбований таким розвитком подій", - цитує МЗС слова міністра.

Крім того, дипломат наголосив, що військові операції мають бути негайно припинені. Також, за його словами, потрібно докласти зусилля, аби запобігти поширенню та перекиданню воєнних дій, не допустивши ситуації, яка вийде з-під контролю.

"Китай надає великого значення безпеці держав Перської затоки і підтримує їхню позицію щодо прояву стриманості. По-друге, необхідно швидко повернутися до діалогу та переговорів. Усі сторони повинні докласти значних зусиль для сприяння примиренню та запобігання війні, закликаючи сторони, що беруть участь у конфлікті, якомога швидше повернутися до діалогу та переговорів. По-третє, необхідно об'єднатися у протидії одностороннім діям. Здійснення військових ударів по суверенній державі без санкції Ради Безпеки ООН підриває основи миру, встановлені після Другої світової війни", - додали у МЗС Китаю.

Своєю чергою Лавров наголосив, що військові удари США та Ізраїлю по Ірану серйозно підірвали стабільність на Близькому Сході.

"Росія поділяє позицію Китаю і готова посилити координацію та комунікацію з Китаєм, щоб через такі платформи, як Організація Об'єднаних Націй та Шанхайська організація співробітництва, надіслати чіткий сигнал із закликом до негайного припинення воєнних дій та повернення до дипломатичного переговорного процесу", - підсумували у пресслужбі міністерства.

Раніше заступник міністра закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде заявив, що Трамп перетнув "дуже небезпечну червону лінію", вбивши Хаменеї. Він попередив, що багато шиїтських послідовників по всьому світу відреагують на це вбивство.

"Звісно, з релігійної точки зору він був великим релігійним лідером, тому багато шиїтських послідовників у регіоні та в усьому світі відреагують на це, і це дуже очевидно, оскільки президент Трамп перетнув дуже небезпечну червону лінію. У нас немає іншого вибору, як відповісти", - зазначив Хатібзаде.

Водночас авіаційний експерт Богдан Долінце наголосив, що через війну з Іраном Україна може відчути перші перебої з постачанням ракет до ППО. За його словами, потреби України завжди є вищими, ніж та кількість, яка передається.

"Якщо ми говоримо про потребу України, то точна інформація щодо кількості ракет, які передаються, на який час їх вистачає, не надається, вона є закритою. Але зазвичай, якщо говорити про ризики постачання, то ми можемо відчути перші перебої з постачанням в найближчі тижні", - додав експерт.

