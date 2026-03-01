Розробник збільшить дальність польоту FP-2: розкрито деталі

В компанії вперше натякнули на можливу появу безпілотника під назвою FP-3.

Українська компанія Fire Point розробляє далекобійну версію дронів FP-2 зі збереженням 105-кілограмової бойової частини.

Про це співвласник і головний конструктор компанії Денис Штілерман розповів виданню NV. За його словами, зараз ведеться робота зі збільшення дальності FP-2.

"Мета - створити версію дрона, яка буде мати таку саму бойову частину 105 кг, але летіти вже на відстані повноцінного deep strike (удару на далеку відстань). Це не план, це те, що робиться прямо зараз. Вже не проєкт, а реалізація рішення", - поділився Штілерман.

Також співвласник компанії вперше згадав про можливу появу виробу з назвою FP-3. Раніше компанія не згадувала про нього в своїх комунікаціях. Проте жодних деталей станом на зараз Fire Point анонсувати не готова, оскільки виріб проходить процес створення.

Дрон FP-2: що відомо

Як повідомляв УНІАН, дрон FP-2 зі 100-кілограмовою бойовою частиною призначений для ураження прифронтових цілей. Він повторює конструкцію далекобійного безпілотника FP-1, який використовують з метою ураження цілей у російському тилу.

Дальність польоту дрона становить 200 км, а не 1400, як у попередника. До того ж, бойову частину нового дрона збільшили до 105 кг.

Безпілотник представлений у двох модифікаціях: один з автономним наведенням, який використовують для ураження стаціонарних цілей, а другий - з ручним керуванням оператором по радіоканалу для роботи по рухомих об'єктах.

Розробники пропонують як стаціонарний варіант комплексу, так і мобільну установку, яка замаскована під армійську вантажівку.

