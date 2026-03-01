Зеленський відреагував на затримання Бельгією танкера 'тіньового флоту' РФ

За його словами, потрібно, щоб ця нафта використовувалася для безпеки Європи.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на затримання бельгійськими військовими нафтового танкера, що належить до "тіньового флоту" РФ, а також закликав вилучати такі судна. Про це він написав у соцмережі X.

"Рішуче рішення Бельгії про вилучення танкера з "тіньового флоту" Росії минулої ночі. Це конкретне судно вже давно перебуває під санкціями США, ЄС та Великої Британії, але, тим не менш, продовжує незаконно транспортувати російську нафту, використовуючи фальшивий прапор та підроблені документи. Ми вітаємо ці рішучі дії проти плавучого гаманця Москви та дякуємо Франції за підтримку операції", - зазначив він.

За словами Зеленського, важливо модернізувати європейське законодавство, щоб танкери, які перевозять російську нафту, не просто зупинялися, а вилучалися, а їхня нафта використовувалася для безпеки Європи.

"Ми повинні бути рішучими. Росія діє як мафіозна організація, і відповідь має відповідати цій реальності. Якщо вони відкидають правила заради війни, правила повинні передбачати чітку та тверду відповідь", - наголосив президент.

Бельгія затримала танкер "тіньового флоту" РФ

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили Бельгії з підтримкою Франції вперше перехопили та взяли під контроль танкер російського "тіньового флоту".

Корабель конвоювали до порту Зебрюгге для подальшого арешту. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен наголосив, що операцію під кодовою назвою "Синій порушник" (Blue Intruder) провела команда "надзвичайно відважних військовослужбовців".

