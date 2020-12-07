Рецепт смачної свинячої рульки / фото ua.depositphotos.com

Рулька – це частина свинячої тушки, точніше, частина ноги. З неї можна приготувати безліч страв. Особливо всім буде до смаку соковита свиняча рулька, запечена в духовці. Така страва стане чудовою прикрасою будь-якого святкового столу.

Класична берлінська рулька "Айсбайн"

  • Рулька (свиняча) - 1 шт.
  • Пиво темне - 2 л
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Часник - 8 зубчиків
  • Сіль - 2 ст. л.
  • Спеції (лавровий лист, кмин, орегано, базилік, перець горошок, гвоздика.)
  • Олія - 2 ст. л.

Рульку помити, підчистити й витерти насухо. Зробити в ній невеликі надрізи, щоб краще просочилася.

Читайте такожМеню на Новий рік 2021: що приготувати на святковий стіл – ідеї стравНа дно каструлі викласти усі вказані спеції та 2 злегка розчавлених ножем зубчики часнику. Рульку гарненько натерти сіллю й покласти на спеції. Залити темним пивом воно має бути кімнатної температури) і варити 1,5-2 години, періодично знімаючи пінку, що утворюватиметься.

Після того, як рулька "уварилася" і злегка стало видно кісточку на ніжці, вилучити її з каструльки і добре змастити вичавленим часником, змішаним з олією. Покласти на деко й відправити у духовку. Розігрівати її заздалегідь не потрібно, все повинно готуватися поступово, тоді рулька добре просочиться часничком.

Смажити її в духовці протягом 30 хвилин, періодично поливаючи пивом зі спеціями, в якому варилася рулька. Потім слід збільшити вогонь (поливати більше не треба) і засмажити, щоб скоринка стала рум'яною й злегка підсмаженою.

Свиняча рулька, запечена в духовці

  • Рулька свиняча - 1 шт.
  • Морква - 1 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Часник - 3 зубчики
  • Перець горошком - 10 шт.
  • Лавровий лист - 4 шт.
  • Перець мелений - 1 ч. л.
  • Паприка мелена -1 ч. л.
  • Часник мелений - 1 ч. л.
  • Олія - 2 ст. л.
  • Сіль - 1-2 ст. л.

У великій каструлі залити м'ясо водою, покласти туди порізану великими шматками моркву та цибулю. Додати лавровий лист, перець горошком, часник і сіль (приблизно 1 ст. л. на літр води). Відправити каструлю на вогонь, варити 1,5 години.

Дістати готову рульку.

Як приготувати свинячу рульку / фото ua.depositphotos.com

Приготування маринаду. Взяти склянку бульйону, додати мелений перець, паприку, часник та олію.

Залити рульку цим маринадом. Залишити маринуватися на 15 хвилин.

Перекласти свинячу рульку в форму для запікання і налити туди ж маринаду. Відправити запікатися в духовку приблизно на 1,5 години при 180°С. У процесі приготування постійно поливати м'ясо маринадом і перевертати.

Запечена рулька в гірчично-медовому соусі

  • Рулька - 1300 г
  • Гірчиця - 3 ст. л.
  • Морква - 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Часник - 10 зубчиків
  • Соєвий соус - 1 ст. л.
  • Мед - 1 ст. л.
  • Лавровий лист - 3 шт.
  • Перець запашний - 5 шт.
  • Сіль

Рульку вимити, поскребти ножем шкіру, обполоснути та покласти у каструлю. Залити холодною водою на 5 см вище від рівня рульки. Покласти на вогонь, довести до кипіння, зняти піну й варити на повільному вогні 1,5 год.

Читайте такожШоколадно-арахісовий торт "Снікерс": як приготувати неймовірний смаколикЯк мине вказаний час, додати в бульйон моркву, ріпчасту цибулю в лушпинні, попередньо вимивши її, а також потім спеції: лавровий лист, запашний перець та сіль. Продовжити варити на повільному вогні впродовж години.

Деко застелити фольгою, тонким шаром змастити олією, викласти з каструлі рульку на фольгу. Зубчиками часнику нашпигувати рульку, зробивши в ній ножем проколи і заштовхуючи по його лезу часник у м'ясо.

Для соусу змішати в мисці готову гірчицю, соєвий соус та мед, добре розмішати. Ретельно змастити рульку з усіх боків.

Загорнути свинячу рульку в фольгу й запікати в духовці при 200°С упродовж години. За 15 хвилин до готовності фольгу розгорнути і продовжити запікати до рум'яності або під грилем.

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Автор: УНІАН