Запечена в духовці ароматна рулька чудово підійде для святкового столу.

Рулька – це частина свинячої тушки, точніше, частина ноги. З неї можна приготувати безліч страв. Особливо всім буде до смаку соковита свиняча рулька, запечена в духовці. Така страва стане чудовою прикрасою будь-якого святкового столу.

Класична берлінська рулька "Айсбайн"

Рулька (свиняча) - 1 шт.

Пиво темне - 2 л

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Часник - 8 зубчиків

Сіль - 2 ст. л.

Спеції (лавровий лист, кмин, орегано, базилік, перець горошок, гвоздика.)

Олія - 2 ст. л.

Рульку помити, підчистити й витерти насухо. Зробити в ній невеликі надрізи, щоб краще просочилася.

Читайте такожМеню на Новий рік 2021: що приготувати на святковий стіл – ідеї стравНа дно каструлі викласти усі вказані спеції та 2 злегка розчавлених ножем зубчики часнику. Рульку гарненько натерти сіллю й покласти на спеції. Залити темним пивом воно має бути кімнатної температури) і варити 1,5-2 години, періодично знімаючи пінку, що утворюватиметься.

Після того, як рулька "уварилася" і злегка стало видно кісточку на ніжці, вилучити її з каструльки і добре змастити вичавленим часником, змішаним з олією. Покласти на деко й відправити у духовку. Розігрівати її заздалегідь не потрібно, все повинно готуватися поступово, тоді рулька добре просочиться часничком.

Смажити її в духовці протягом 30 хвилин, періодично поливаючи пивом зі спеціями, в якому варилася рулька. Потім слід збільшити вогонь (поливати більше не треба) і засмажити, щоб скоринка стала рум'яною й злегка підсмаженою.

Свиняча рулька, запечена в духовці

Рулька свиняча - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Цибуля - 1 шт.

Часник - 3 зубчики

Перець горошком - 10 шт.

Лавровий лист - 4 шт.

Перець мелений - 1 ч. л.

Паприка мелена -1 ч. л.

Часник мелений - 1 ч. л.

Олія - 2 ст. л.

Сіль - 1-2 ст. л.

У великій каструлі залити м'ясо водою, покласти туди порізану великими шматками моркву та цибулю. Додати лавровий лист, перець горошком, часник і сіль (приблизно 1 ст. л. на літр води). Відправити каструлю на вогонь, варити 1,5 години.

Дістати готову рульку.

Приготування маринаду. Взяти склянку бульйону, додати мелений перець, паприку, часник та олію.

Залити рульку цим маринадом. Залишити маринуватися на 15 хвилин.

Перекласти свинячу рульку в форму для запікання і налити туди ж маринаду. Відправити запікатися в духовку приблизно на 1,5 години при 180°С. У процесі приготування постійно поливати м'ясо маринадом і перевертати.

Запечена рулька в гірчично-медовому соусі

Рулька - 1300 г

Гірчиця - 3 ст. л.

Морква - 1 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Часник - 10 зубчиків

Соєвий соус - 1 ст. л.

Мед - 1 ст. л.

Лавровий лист - 3 шт.

Перець запашний - 5 шт.

Сіль

Рульку вимити, поскребти ножем шкіру, обполоснути та покласти у каструлю. Залити холодною водою на 5 см вище від рівня рульки. Покласти на вогонь, довести до кипіння, зняти піну й варити на повільному вогні 1,5 год.

Читайте такожШоколадно-арахісовий торт "Снікерс": як приготувати неймовірний смаколикЯк мине вказаний час, додати в бульйон моркву, ріпчасту цибулю в лушпинні, попередньо вимивши її, а також потім спеції: лавровий лист, запашний перець та сіль. Продовжити варити на повільному вогні впродовж години.

Деко застелити фольгою, тонким шаром змастити олією, викласти з каструлі рульку на фольгу. Зубчиками часнику нашпигувати рульку, зробивши в ній ножем проколи і заштовхуючи по його лезу часник у м'ясо.

Для соусу змішати в мисці готову гірчицю, соєвий соус та мед, добре розмішати. Ретельно змастити рульку з усіх боків.

Загорнути свинячу рульку в фольгу й запікати в духовці при 200°С упродовж години. За 15 хвилин до готовності фольгу розгорнути і продовжити запікати до рум'яності або під грилем.

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Автор: УНІАН