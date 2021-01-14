Рисова локшина - це популярний в азійських країнах гарнір, який виготовляється з рисового борошна. Це тонка, довга і біла локшина з майже відсутнім смаком. Рисова локшина добре вбирає в себе смак соусу, м'яса або овочів, з якими вона подається. Її можна додавати в салати або суп, або готувати в сковороді вок. Варити рисову локшину не потрібно - вона склеїться у велику грудку. Для її приготування локшину потрібно залити окропом на 5 хвилин або посмажити на сковороді в рослинній олії.
Рисова локшина з овочами
- Рисова локшина - 200 г.
- Кабачок - 2 шт.
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Морква - 1 шт.
- Болгарський перець - 1 шт.
- Помідори - 3 шт.
- Часник - 4 зубчики.
- Сіль - 1 ч. л.
- Чорний мелений перець - 2 щіпки.
- Олія - 2 ст. л.
Овочі в рецепті можна замінити на будь-які інші за смаком. Цибулю нарізати тонкими півкільцями, моркву - великою соломкою. Кабачки нарізати тонкими скибочками, перець - соломкою, помідори нарізати кубиками. Часник дрібно порубати. У глибокій сковороді нагріти рослинну олію, покласти цибулю з морквою і смажити до м'якості овочів. Потім додати кабачок і обсмажувати ще кілька хвилин. Покласти в сковороду томати і смажити 4 хвилини. Потім додати солодкий перець і томати, смажити до готовності всіх овочів.
Рисову локшину нарізати кухонними ножицями, викласти в каструлю і залити окропом. Залишити під закритою кришкою на 5 хвилин. Коли овочі приготуються, додати в сковороду готову локшину, посолити і поперчити. Перемішати локшину з овочами, тушкувати 2 хвилини і зняти з вогню.
Рисова локшина з куркою і овочами з соєвим соусом
- Рисова локшина - 200 г.
- Куряче філе - 400 г.
- Цибуля - 1 шт.
- Морква - 2 шт.
- Солодкий перець - 1 шт.
- Стручкова квасоля - 150 г.
- Рослинна олія - 4 ст. л.
Для соусу:
- Соєвий соус - 4 ст. л.
- Часник - 1 зубчик.
- Гострий чилі соус - 0.5 ч. л.
- Дрібно нарізаний імбир - 2/3 ч. л.
- Крохмаль - 1 ч. л.
- Вода - 2 ст. л.
- Цукор - 1 ч. л.
Куряче філе нарізати невеликими смужками. Цибулю і солодкий перець порізати кубиком, моркву - великими смужками, часник дрібно порубати. У мисці змішати всі інгредієнти для соусу. Стручкову квасолю відварити до готовності і нарізати смужками приблизно 3 см завдовжки. Локшину залити окропом на 5-7 хвилин і залишити під закритою кришкою.
Розігріти в сковороді 2 ст. л рослинної олії. Обсмажити куряче філе до готовності. Готове філе вийняти на тарілку. В олію, що залишилася, додати всі овочі і смажити 3 хвилини на сильному вогні, постійно помішуючи. Додати до овочів куряче філе і квасолю і перемішати, тушкувати 2 хвилини. Додати в сковороду соус і смажити 1 хвилину. Зменшити вогонь до середнього і покласти в сковороду готову локшину, перемішати з м'ясом і овочами. Тушкувати 1 хвилину і подавати до столу.
Рисова локшина з морепродуктами
- Локшина - 200 г.
- Креветки - 100 г.
- Мідії - 100 г
- Перець болгарський -1 шт.
- Морква - 1 шт.
- Цибуля ріпчаста - 0,5 шт.
- Часник - 1 зуб.
- Соняшникова олія - 1 ст. л.
- Сік лимона - 2 ч. л.
- Соєвий соус - 5 ст. л.
Морепродукти залити двома ложками соєвого соусу і лимонним соком. Залишити маринуватися на 20 хвилин. Локшину залити окропом і залишити на 5 хвилин під закритою кришкою. Цибулю, моркву, перець і часник нарізати тонкою соломкою. Обсмажити цибулю на сковороді з олією 2 хвилини, додати моркву, перець. Додати морепродукти і обсмажувати близько 5-7 хвилин. Покласти в сковороду локшину і перемішати з іншими інгредієнтами, додати решту соєвого соусу і тушкувати 2 хвилини.
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