Рисова локшина - популярний азійський гарнір.

Рисова локшина - це популярний в азійських країнах гарнір, який виготовляється з рисового борошна. Це тонка, довга і біла локшина з майже відсутнім смаком. Рисова локшина добре вбирає в себе смак соусу, м'яса або овочів, з якими вона подається. Її можна додавати в салати або суп, або готувати в сковороді вок. Варити рисову локшину не потрібно - вона склеїться у велику грудку. Для її приготування локшину потрібно залити окропом на 5 хвилин або посмажити на сковороді в рослинній олії.

Рисова локшина з овочами

Рисова локшина - 200 г.

Кабачок - 2 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Болгарський перець - 1 шт.

Помідори - 3 шт.

Часник - 4 зубчики.

Сіль - 1 ч. л.

Чорний мелений перець - 2 щіпки.

Олія - 2 ст. л.

Овочі в рецепті можна замінити на будь-які інші за смаком. Цибулю нарізати тонкими півкільцями, моркву - великою соломкою. Кабачки нарізати тонкими скибочками, перець - соломкою, помідори нарізати кубиками. Часник дрібно порубати. У глибокій сковороді нагріти рослинну олію, покласти цибулю з морквою і смажити до м'якості овочів. Потім додати кабачок і обсмажувати ще кілька хвилин. Покласти в сковороду томати і смажити 4 хвилини. Потім додати солодкий перець і томати, смажити до готовності всіх овочів.

Рисову локшину нарізати кухонними ножицями, викласти в каструлю і залити окропом. Залишити під закритою кришкою на 5 хвилин. Коли овочі приготуються, додати в сковороду готову локшину, посолити і поперчити. Перемішати локшину з овочами, тушкувати 2 хвилини і зняти з вогню.

Рисова локшина з куркою і овочами з соєвим соусом

Рисова локшина - 200 г.

Куряче філе - 400 г.

Цибуля - 1 шт.

Морква - 2 шт.

Солодкий перець - 1 шт.

Стручкова квасоля - 150 г.

Рослинна олія - 4 ст. л.

Для соусу:

Соєвий соус - 4 ст. л.

Часник - 1 зубчик.

Гострий чилі соус - 0.5 ч. л.

Дрібно нарізаний імбир - 2/3 ч. л.

Крохмаль - 1 ч. л.

Вода - 2 ст. л.

Цукор - 1 ч. л.

Куряче філе нарізати невеликими смужками. Цибулю і солодкий перець порізати кубиком, моркву - великими смужками, часник дрібно порубати. У мисці змішати всі інгредієнти для соусу. Стручкову квасолю відварити до готовності і нарізати смужками приблизно 3 см завдовжки. Локшину залити окропом на 5-7 хвилин і залишити під закритою кришкою.

Розігріти в сковороді 2 ст. л рослинної олії. Обсмажити куряче філе до готовності. Готове філе вийняти на тарілку. В олію, що залишилася, додати всі овочі і смажити 3 хвилини на сильному вогні, постійно помішуючи. Додати до овочів куряче філе і квасолю і перемішати, тушкувати 2 хвилини. Додати в сковороду соус і смажити 1 хвилину. Зменшити вогонь до середнього і покласти в сковороду готову локшину, перемішати з м'ясом і овочами. Тушкувати 1 хвилину і подавати до столу.

Рисова локшина з морепродуктами

Локшина - 200 г.

Креветки - 100 г.

Мідії - 100 г

Перець болгарський -1 шт.

Морква - 1 шт.

Цибуля ріпчаста - 0,5 шт.

Часник - 1 зуб.

Соняшникова олія - 1 ст. л.

Сік лимона - 2 ч. л.

Соєвий соус - 5 ст. л.

Морепродукти залити двома ложками соєвого соусу і лимонним соком. Залишити маринуватися на 20 хвилин. Локшину залити окропом і залишити на 5 хвилин під закритою кришкою. Цибулю, моркву, перець і часник нарізати тонкою соломкою. Обсмажити цибулю на сковороді з олією 2 хвилини, додати моркву, перець. Додати морепродукти і обсмажувати близько 5-7 хвилин. Покласти в сковороду локшину і перемішати з іншими інгредієнтами, додати решту соєвого соусу і тушкувати 2 хвилини.

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Автор: Катерина Пулатова