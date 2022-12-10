Якщо ви ще не знаєте, як засолити оселедець для тривалого зберігання, або шукаєте супер маринад для оселедця, то матеріал УНІАН вирішить вашу проблему.

Пошук тих самих рецептів на Новий рік 2023 завжди починається за кілька тижнів. Майже в кожному будинку починають замислюватися над меню і списком продуктів, які знадобляться для свята. Маринована риба багато років користується величезною популярністю на кожному новорічному столі. Швидкий маринад для оселедця стане знахідкою для будь-якої господині. Це особливо важливо перед новорічними святами.

Розсіл для цілого оселедця

вода - 1 л

сіль - 3 ст. л.

лавровий лист - 3 шт.

гвоздика - 3 шт.

запашний перець - 5 шт.

коріандр - 0,5 ч. л.

оселедець (або скумбрія) - 2 шт.

Спеції додаємо в воду і доводимо до кипіння. Залишаємо так на 5 хвилин і охолоджуємо. Риба повинна бути почищена - без голови і нутрощів, з обрізаним хвостом. Маринувати її можна цілком або ж порізати кожен оселедець навпіл. Рибу поміщаємо в контейнер або інший посуд і вливаємо туди проціджений маринад. На 2-3 години залишаємо оселедець при кімнатній температурі, а потім прибираємо в холодильник або на балкон. Через добу її вже можна їсти.

Якщо не знаєте, у чому маринувати оселедець без оцту, то записуйте в свою куховарську книгу наступний рецепт.

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Розсіл для оселедця на літр води

вода - 1 л

сіль - 2 ст. л.

цукор - 1 ст. л.

лавровий лист - 3-4 шт.

оселедець - 2 шт.

гвоздика - 2 шт.

запашний перець - 3 шт.

Доводимо воду до кипіння, додаємо в неї всі наші спеції і кип'ятимо 3 хвилини. Підготовлений оселедець (без голови і нутрощів) переміщуємо в пластиковий контейнер або будь-який інший посуд і заливаємо холодним процідженим розсолом. Якщо він не покриє її повністю, то є два варіанти: перевертати рибу час від часу або використовувати гніт.

Оселедець прибираємо в холод на 48 годин. Готову рибу ріжемо на шматочки, за бажанням можна прикрасити тонкими кільцями цибулі.

Як засолити оселедець для тривалого зберігання

Якщо оселедець потрібно довго зберігати, що найпростіший варіант - замаринувати його, нарізати шматочки для вживання, а потім заморозити. Головне - не морозити його цілим або великими шматками, так як після розморожування рибу буде складніше нарізати.

У разі, коли зберігання буде не настільки довгим, рибу можна залишити в холодильнику в маринаді терміном до двох тижнів.

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