Пошук тих самих рецептів на Новий рік 2023 завжди починається за кілька тижнів. Майже в кожному будинку починають замислюватися над меню і списком продуктів, які знадобляться для свята. Маринована риба багато років користується величезною популярністю на кожному новорічному столі. Швидкий маринад для оселедця стане знахідкою для будь-якої господині. Це особливо важливо перед новорічними святами.
Розсіл для цілого оселедця
- вода - 1 л
- сіль - 3 ст. л.
- лавровий лист - 3 шт.
- гвоздика - 3 шт.
- запашний перець - 5 шт.
- коріандр - 0,5 ч. л.
- оселедець (або скумбрія) - 2 шт.
Спеції додаємо в воду і доводимо до кипіння. Залишаємо так на 5 хвилин і охолоджуємо. Риба повинна бути почищена - без голови і нутрощів, з обрізаним хвостом. Маринувати її можна цілком або ж порізати кожен оселедець навпіл. Рибу поміщаємо в контейнер або інший посуд і вливаємо туди проціджений маринад. На 2-3 години залишаємо оселедець при кімнатній температурі, а потім прибираємо в холодильник або на балкон. Через добу її вже можна їсти.
Якщо не знаєте, у чому маринувати оселедець без оцту, то записуйте в свою куховарську книгу наступний рецепт.
Розсіл для оселедця на літр води
- вода - 1 л
- сіль - 2 ст. л.
- цукор - 1 ст. л.
- лавровий лист - 3-4 шт.
- оселедець - 2 шт.
- гвоздика - 2 шт.
- запашний перець - 3 шт.
Доводимо воду до кипіння, додаємо в неї всі наші спеції і кип'ятимо 3 хвилини. Підготовлений оселедець (без голови і нутрощів) переміщуємо в пластиковий контейнер або будь-який інший посуд і заливаємо холодним процідженим розсолом. Якщо він не покриє її повністю, то є два варіанти: перевертати рибу час від часу або використовувати гніт.
Оселедець прибираємо в холод на 48 годин. Готову рибу ріжемо на шматочки, за бажанням можна прикрасити тонкими кільцями цибулі.
Як засолити оселедець для тривалого зберігання
Якщо оселедець потрібно довго зберігати, що найпростіший варіант - замаринувати його, нарізати шматочки для вживання, а потім заморозити. Головне - не морозити його цілим або великими шматками, так як після розморожування рибу буде складніше нарізати.
У разі, коли зберігання буде не настільки довгим, рибу можна залишити в холодильнику в маринаді терміном до двох тижнів.